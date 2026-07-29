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Україна стала тим союзником НАТО, якого й шукав Трамп – Newsweek

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна стала тим союзником НАТО, якого й шукав Трамп – Newsweek
Київ може переконати Білий дім, що тісніше партнерство з Україною дає більше переваг, ніж вважалося раніше
фото: Getty Images

Видання: старі мірки цінності України для Вашингтона більше не працюють

На початку війни США проти Ірану Дональд Трамп очікував допомоги від союзників по НАТО, однак не отримав її – європейські лідери обмежилися нарощуванням військових видатків. Натомість Україна, яку адміністрація Трампа досі сприймала переважно як отримувача допомоги, прийняла виклик і діє як повноцінний партнер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на статтю Newsweek.

Що зробила Україна

Свою позицію Київ підкріпив двома кроками:

  • уперше завдав удару по іранському судну в Каспійському морі;
  • президент Володимир Зеленський заявив, що Росія передає Ірану дані про спостереження за американськими військовими базами в Перській затоці.

За словами авторів статті, українська розвідка знайшла час, щоб «допомогти США та їхнім партнерам на тлі війни, що триває в Ірані» – хоча Європа, незважаючи на прохання Трампа, відмовлялася направляти війська на Близький Схід, бити по іранських об'єктах чи розблоковувати Ормузьку протоку.

Чому це важливо для Вашингтона

Newsweek наводить думку, що Зеленський уже зрозумів марність апеляцій до почуття справедливості Трампа – натомість американський президент цінує угоди. Тепер Київ, на думку видання, може переконати Білий дім, що тісніше партнерство з Україною дає більше переваг, ніж вважалося раніше.

«Якщо Трамп заявляє, що йому потрібні союзники, які ведуть свої власні війни, розробляють власне озброєння, обмінюються розвідданими та спільно чинять тиск на супротивників Америки, то у нього вже є такий союзник», – зазначають журналісти.

Так Україна, вважають автори, спростовує застарілий наратив про себе як тягар для американських фінансів. Серед можливих напрямів співпраці – масштабна угода щодо дронів і залучення України до захисту арабських держав Затоки від іранської агресії. Києву, своєю чергою, і надалі потрібна підтримка США в закупівлі ракет для Patriot, натомість він готовий ділитися технологіями, видавати ліцензії на виробництво власних систем ППО в країнах-союзниках та створювати експортні канали для безпілотників.

Ризики прямої конфронтації з Іраном

Водночас Newsweek попереджає: удар України по іранському судну вже викликав різку реакцію Тегерана, а подальші воєнні дії можуть спричинити ескалацію та переплетення воєн у Європі й на Близькому Сході, а також дати Росії й Ірану привід зобразити Київ агресором.

Автори вважають повномасштабну війну між Україною та Іраном малоймовірною – для Києва це насамперед боротьба за виживання. Керівник відділу оборонної стратегії дослідницької організації RAND Europe Якоб Паракілас припустив, що найімовірніший сценарій – «одноразова символічна атака Ірану», яку радше можна використати для розширення підтримки з боку США, ніж для реальної ескалації.

Нагадаємо, 28 липня в Овальному кабінеті відбулася зустріч Зеленського з Трампом – український президент назвав переговори «хорошою зустріччю» й обговорив із американським колегою ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot. Раніше Трамп відповів на заяву Зеленського про російську допомогу Ірану, повідомивши, що особисто планує з'ясувати це питання у Путіна.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський розвідка росія Європа Україна президент озброєння переговори Іран

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