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У Сизрані спалахнув нафтозавод, Росія вдарила по Сумах і Запоріжжю: головне за ніч 4 серпня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Сизрані спалахнув нафтозавод, Росія вдарила по Сумах і Запоріжжю: головне за ніч 4 серпня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 4 серпня 2026 року

Ніч на 4 серпня відзначилася одразу кількома фронтами: у Сизрані знову спалахнув нафтозавод, що постачає пальне армії РФ, а Росія атакувала Суми та Запоріжжя — є загибла. Водночас тривають атаки на Чехов і Кстово. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 серпня.

У Сизрані спалахнув нафтозавод: під ударом Чехов і Кстово 

У Сизрані спалахнув нафтозавод, що постачає пальне для армії Росії. На цей момент під атакою також перебувають місто Чехов Московської області та Кстово Нижегородської області – там фіксують пожежі та задимлення.

У Сизрані спалахнув нафтозавод, Росія вдарила по Сумах і Запоріжжю: головне за ніч 4 серпня фото 1

Росія атакувала Суми та Запоріжжя: є загибла, пожежі

Ворог завдав ударів по Сумах і Запоріжжю – є загибла, спалахнули пожежі.

У Сизрані спалахнув нафтозавод, Росія вдарила по Сумах і Запоріжжю: головне за ніч 4 серпня фото 2

Масштабна пожежа у Дніпрі: ворог вдарив по складах з продуктами

Росія атакувала склади з продуктами у Дніпрі – виникла масштабна пожежа.

У Сизрані спалахнув нафтозавод, Росія вдарила по Сумах і Запоріжжю: головне за ніч 4 серпня фото 3

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Теги: Дніпро Запоріжжя Суми ворог пальне місто росія пожежа

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