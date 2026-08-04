У Сизрані спалахнув нафтозавод, Росія вдарила по Сумах і Запоріжжю: головне за ніч 4 серпня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 4 серпня 2026 року
Ніч на 4 серпня відзначилася одразу кількома фронтами: у Сизрані знову спалахнув нафтозавод, що постачає пальне армії РФ, а Росія атакувала Суми та Запоріжжя — є загибла. Водночас тривають атаки на Чехов і Кстово. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 серпня.
У Сизрані спалахнув нафтозавод: під ударом Чехов і Кстово
У Сизрані спалахнув нафтозавод, що постачає пальне для армії Росії. На цей момент під атакою також перебувають місто Чехов Московської області та Кстово Нижегородської області – там фіксують пожежі та задимлення.
Росія атакувала Суми та Запоріжжя: є загибла, пожежі
Ворог завдав ударів по Сумах і Запоріжжю – є загибла, спалахнули пожежі.
Масштабна пожежа у Дніпрі: ворог вдарив по складах з продуктами
Росія атакувала склади з продуктами у Дніпрі – виникла масштабна пожежа.
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