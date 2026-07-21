Чоловік перебував із козою біля мавзолею Леніна та не реагував на вимоги правоохоронців

Мешканця Москви заарештували на п’ять діб після прогулянки з козою по Червоній площі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Суд встановив, що ввечері 18 липня Магомед Магомедов на Червоній площі нецензурно лаявся та вигулював козу в місці, не призначеному для цього. На нього склали протокол за статтею про дрібне хуліганство.

Згідно з матеріалами справи, чоловік перебував із козою біля мавзолею Леніна та не реагував на вимоги правоохоронців. Він у грубій й агресивній формі відмовлявся залишити площу, а під час затримання й доставлення до відділку поліції чинив опір: відштовхував правоохоронців і намагався вирватися.

Свою провину в суді чоловік визнав, заявивши, що просто хотів сфотографуватися й піти.

До слова, російські правоохоронці 13 липня ненадовго затримали ліберального політика Бориса Надєждіна, який позиціонує себе як критик чинного режиму та противник повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами Надєждіна, який раніше намагався балотуватися на посаду президента РФ, його доставили до відділку поліції в підмосковному Долгопрудному, де він проживає. Після кількох годин у відділку поліції його відпустили, однак зобов'язали з'явитися на судове засідання, заплановане на п'ятницю, 17 липня. Політику інкримінують адміністративну статтю про нібито демонстрацію «екстремістської символіки».