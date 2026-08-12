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Росія атакувала Херсон «шахедами»: двоє людей загинули, ще двоє поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакувала Херсон «шахедами»: двоє людей загинули, ще двоє поранені
Окупанти атакували Херсон дронами
колаж: glavcom.ua

На місці влучать працюють екстрені служби

У ніч на 12 серпня російські окупанти атакували Херсон ударними безпілотниками типу «шахед». 

Близько 01:40 російські війська атакували Центральний район ХерсонаУнаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще двоє містян дістали поранення. Як пише «Главком», про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Внаслідок влучань загинули двоє людей. Їхні особи наразі встановлюють відповідні служби», – зазначив він.

До лікарні госпіталізували 46-річного чоловіка. У нього діагностували вибухову травму та опіки 60% поверхні голови, тулуба, кінцівок та обличчя.

Ще одна постраждала – 60-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову травму та поранення обличчя. Після надання медичної допомоги лікарі призначили їй амбулаторне лікування.

Днями унаслідок нічної російської атаки в Херсоні склалася складна ситуація з електропостачанням. Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури місто наразі повністю залишається без світла. 

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Теги: Херсон обстріл

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