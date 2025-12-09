Головна Світ Політика
Довжина лінії фронту. Сирський оприлюднив свіжу цифру

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Довжина лінії фронту. Сирський оприлюднив свіжу цифру
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, яка зараз довжина лінії фронту
фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ назвав втрати росіян за листопад цього року

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, яка нині довжина лінія активних бойових дій та розкрив цифру втрат ворога за листопад 2025 року. Про це Олександр Сирський розповів на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами головнокомандувача ЗСУ, актуальна лінія активного фронту становить 1218 тис. км, проте ця цифра постійно змінюється. «Буквально місяць тому протяжність лінії активних бойових дій складала 1253 кілометри. Наразі вона зменшилася завдяки діям наших військ», – зазначив Олександр Сирський.

Головнокомандувач розповів, що за даними Інституту вивчення війни (ISW) темпи просування армії РФ сягають 1,5-4,5 км на місяць. «Наприклад, на Покровському напрямку – близько 1,5 км. Для порівняння: за бойовими статутами, темп наступу при прориві підготовленої оборони приблизно 1-1,5 км/годину, на непідготовлену оборону 1,5-2,5 км/годину», – пояснив він.

Проте Олександр Сирський зауважив, попри просування росіяни мають щоденні втрати – понад тисячі осіб, тож намаганння росіян просунутися на фронті головнокомандувач ЗСУ називає «нікчемним результатом».

Він також повідомив чисельність втрат ворога станом на листопад 2025 року. За даними головнокомандувача ЗСУ, росіяни втратили близько 24 тис. солдатів. Цей рекорд було встановлено завдяки роботі Силам безпілотних систем ЗСУ.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що російська терористична армія продовжує наступ, тому країна має посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну агресію РФ.

Раніше «Главком» писав про те, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський після робочої поїздки на Харківщину, де він ознайомився з оперативною ситуацією в смугах відповідальності підрозділів, повіломив,що Куп’янський напрямок залишається одним з найбільш напружених на фронті, і наша увага до цієї ситуації постійно зосереджена на максимальній координації та ефективності дій військ. 

