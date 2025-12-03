Чи буде «новорічне перемир'я» на фронті? Пєсков озвучив позицію Кремля

Пєсков озвучив позицію Кремля щодо перемир'я на фронті під час новорічних свят

У Кремлі поки не обговорювали можливість призупинення бойових дій на період новорічних свят

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі не ведеться жодних обговорень щодо можливого «новорічного перемир’я» в зоні бойових дій. Його заяву цитують росЗМІ, передає «Главком».

«Поки про це мови не було, зараз триває зовсім інший процес», – сказав Пєсков, у відповідь на запитання, чи розглядає Москва ініціативу про припинення вогню на новорічні свята.

Жодних уточнень щодо того, який саме «інший процес» мається на увазі, у заяві представника Кремля не прозвучало.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Як відомо, зустріч тривала майже п'ять годин.

Помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі з Віткоффом та Кушніром заявив, що компромісного варіанта плану щодо України поки немає, деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять.

До слова, за повідомленням Axios, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у РФ зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які брали участь у переговорах, пообіцяли Москві не їхати до Києва, а одразу повернутися до Вашингтона.

Як повідомлялося, зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, та спеціальний посланець США Стів Віткофф нібито відсторонили від переговорів із Росією сенатора Марко Рубіо, який вважається більш лояльним до інтересів України. Рубіо, якого називають тим, хто «більше співчуває Україні», раніше допоміг доопрацювати мирний план, що складався з 28 пунктів