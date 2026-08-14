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Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 29 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 222 бойові зіткнення. Найактивніше російські війська наступали на Костянтинівському напрямку, де здійснили 29 атак на позиції Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська здійснили 76 авіаційних ударів, під час яких скинули 237 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 027 дронів-камікадзе та здійснили 3011 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Артилерійських обстрілів зазнали Кореньок, Уланове, Винторівка, Яструбщина та Середина-Буда Сумської області. Крім того, російські війська завдали авіаційних ударів по районах Великої Чернеччини та Товстодубового на Сумщині.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 14 районів зосередження живої сили противника та два пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські захисники зупинили чотири ворожі штурми. Водночас противник завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 68 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2026 року фото 1
фото: ISW

Українські підрозділи відбили 15 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямках Хатнього та Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2026 року фото 2
фото: ISW

Російські війська один раз атакували у напрямку Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2026 року фото 3
фото: ISW

Окупанти десять разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи в районі Зарічного, а також у напрямках Новоселівки, Шийківки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 17 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти двічі атакували у напрямках Никифорівки та Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 29 атак у районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Русиного Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2026 року фото 4
фото: ISW

Українські захисники зупинили 25 атак противника. Бої точилися в районах Родинського та Сергіївки, а також у напрямках Нового Донбасу, Ганнівки, Шевченка, Новогришиного, Василівки, Мирного, Удачного та Муравки.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили сім атак у напрямках Калинівського, Вороного, Тернового та Березового.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти 12 разів атакували позиції Сил оборони. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Данилівки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1633-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія окупанти війна фронт Генштаб ЗСУ Україна

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