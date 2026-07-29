Зеленський розкрив причину, чому Путін уникає перемовин про перемир'я

Зеленський: Трамп та Європа хочуть миру, Путін – ні

Президент США Дональд Трамп та європейські партнери прагнуть завершення війни, однак Росія щодня відмовляється навіть від перемовин про тимчасове припинення вогню. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News ведучому Шону Ганніті, повідомляє «Главком».

«Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче зупинити цю війну, і європейці хочуть її зупинити. Путін – ні. Ми щодня просимо про переговори хоча б щодо припинення вогню на певний період часу та надання дипломатам можливості вести переговори. Але Путін цього не хоче. У цьому проблема», – заявив Зеленський.

За словами президента, саме тому Україна наполягає на посиленні тиску на Кремль. «Ось чому нам потрібно відповісти. Нам потрібно бути жорсткими. Нам потрібно бути сильними. І ми розраховуємо на санкції. До речі, законопроєкт Ліндсі був дуже важливим», – додав він.

Путін втратив ініціативу

Зеленський наголосив, що ініціатива у війні перейшла до України завдяки розвитку військових технологій. За його словами, попри початкові плани Путіна окупувати країну за кілька днів, Україна побудувала потужну оборонну індустрію – 500 компаній, які виробляють сучасну зброю. Президент додав, що війна змінюється кожні три-шість місяців, тому Україні доводиться постійно оновлювати технології, аби випереджати ворога, маючи менше живої сили, ніж Росія.

Зеленський також навів дані про втрати противника: за його словами, Росія втрачає близько 30 тисяч військових щомісяця, однак це не змушує Путіна припинити бойові дії. «Ініціатива тепер не в руках Путіна», – підсумував він, додавши, що востаннє особисто спілкувався з російським лідером ще 2020 року.

скриншот з ефіру на Fox News

Санкції на честь Ліндсі Грема

Заява пролунала на тлі візиту Зеленського до Вашингтона, де Сенат США у вівторок ухвалив санкційний законопроєкт – «Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року» – двопартійним голосуванням 86 проти 12. Документ передбачає обмеження проти російських посадовців і надає президенту США повноваження встановлювати мита до 100% для країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Тепер законопроєкт має розглянути Палата представників.

Голосування відбулося в день прощання з автором документа – сенатор Ліндсі Грем помер 11 липня після короткочасної хвороби. Зеленський назвав його одним із найщиріших прихильників України від початку війни, який відвідував країну близько десяти разів, зокрема бував і поблизу лінії фронту.

Того ж дня Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. За словами українського президента, сторони домовилися про розширення оборонної співпраці – зокрема Трамп погодив ліцензії на виробництво в Україні перехоплювачів для систем Patriot американської розробки.

Нагадаємо, того ж дня в коментарі пресі після зустрічі із сенаторами Зеленський розповів, що головною вразливістю України залишається протиракетна оборона, і наголосив, що санкційний законопроєкт – це «не лише про гроші, а про те, як зупинити цю війну».