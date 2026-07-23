Генерал Бундесверу назвав головний урок війни в Україні

Фройдінг: Бундесвер має переймати досвід України не лише в підготовці, а й у структурі армії

Український досвід ведення війни стає основою для реформування однієї з найбільших армій Європи. Командувач Сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявив, що Бундесвер має значно активніше переймати бойові напрацювання українських військових, адже саме вони сьогодні мають найбільший досвід сучасної війни в Європі. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, пише «Главком».

Що саме має змінити Бундесвер

За словами Фройдінга, уроки російсько-української війни повинні визначати не лише підготовку особового складу, а й структуру німецької армії, закупівлю озброєння та розвиток нових військових технологій.

Генерал наголосив, що українська армія є не лише найбоєздатнішою, а й однією з найбільших у Європі – її чисельність становить близько 800 тисяч військових. Саме тому, на його думку, Німеччина повинна вивчати український досвід безпосередньо, а не лише аналізувати його після завершення бойових дій. Якби німецькі військові могли працювати поруч з українськими підрозділами, це дало б значно більше практичних знань для модернізації Бундесверу, вважає Фройдінг.

Як розвивається співпраця

За словами командувача, співпраця вже переходить у практичну площину. У межах двосторонньої угоди українські військові з реальним бойовим досвідом допомагатимуть навчати солдатів Бундесверу – ділитимуться знаннями про застосування безпілотників, протидію дронам, сучасну артилерію, інженерне забезпечення, цифрові системи управління військами та тактику ведення бою в умовах високотехнологічної війни.

Фройдінг також зазначив, що війна в Україні докорінно змінила уявлення про сучасний сухопутний бій.

Серед головних змін він назвав:

масове використання безпілотних систем;

постійну прозорість поля бою завдяки повітряній розвідці;

стрімку автоматизацію процесів;

необхідність швидкого впровадження нових технологій.

На переконання генерала, саме ці фактори визначатимуть майбутні війни, тому Бундесвер має адаптуватися вже зараз. Безпека України та Німеччини є взаємопов'язаною, підкреслив Фройдінг, додавши, що військова співпраця між Києвом і Берліном лише посилюватиметься.

Нагадаємо, навесні Німеччина вже розширила програму залучення українських військових з бойовим досвідом до підготовки Бундесверу – українські інструктори почали навчати німецьких колег на базі кількох військових шкіл країни. А ще раніше Берлін запросив ветеранів ЗСУ – Німеччина стала першою країною НАТО, яка організувала таку співпрацю на постійній основі.