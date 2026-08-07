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Через обстріл Києва знищено найбільший склад спецодягу та засобів захисту Delta Plus

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Через обстріл Києва знищено найбільший склад спецодягу та засобів захисту Delta Plus
У зв'язку з повним знищенням «Дельта Плюс Україна» повністю припинила всі відвантаження продукції
фото: Delta Plus Україна/Facebook

Точні терміни відновлення роботи підприємства поки невідомі, однак команда вже працює над шляхами відновлення діяльності

Через ворожий обстріл Києва у ніч проти 5 серпня повністю знищено офісні приміщення та найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) компанії «Дельта Плюс Україна». Про це повідомили на офіційній сторінці підприємства у Facebook, інформує «Главком».

Пожежа на складах Delta Plus після удару ворога
Пожежа на складах Delta Plus після удару ворога
фото: Delta Plus Україна/Facebook

У компанії зазначили, що за одну ніч ворог знищив усе, що напрацьовувалося протягом багатьох років. У зв'язку з цим «Дельта Плюс Україна» повністю припиняє всі прямі відвантаження продукції.

Delta Plus Ukraine знищена повністю
Delta Plus Ukraine знищена повністю
фото: Delta Plus Україна/Facebook

Залишки спецодягу, захисного взуття та спорядження наразі можна придбати лише через офіційну дилерську мережу та в гіпермаркетах «Епіцентр», «Олді», «Нова Лінія» і «Леруа Мерлен».

Точні терміни відновлення роботи підприємства поки невідомі, однак команда вже працює над шляхами відновлення діяльності.

«Дельта Плюс Україна» є офіційним представником французької міжнародної компанії Delta Plus Group, яка понад 40 років спеціалізується на розробці та постачанні засобів індивідуального захисту (спецодяг, захисне взуття, спорядження для роботи на висоті) для різних галузей промисловості.

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

До слова, після масованого удару 5 серпня уряд проведе термінову зустріч із представниками бізнесу після нічної масованої російської атаки на Київ і Київську область. 

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Теги: бізнес обстріл Київщина Україна ворог

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