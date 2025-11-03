Головна Країна Суспільство
Воював на найгарячіших позиціях біля Бахмута. Згадаймо Станіслава Мельничука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Станіславу Мельничуку назавжди 24
колаж: glavcom.ua

Після навчання у Великобританії Станіслав Мельничук воював у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Станіслава Мельничука.

29 жовтня 2022 року, захищаючи Україну, загинув воїн з Буковини Станіслав Мельничук. Життя 24-річного захисника обірвалося поблизу села Берестове Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.  

Народився Станіслав Мирославович Мельничук 22 червня 1998 року в Рукшині. Зростав у любові бабусі, для якої був опорою і сенсом життя. Добрий, щирий, життєрадісний, з «золотими руками» – таким його пам’ятають усі, хто знав.

«Він був хорошим сином, внуком, другом та помічником. Завжди усміхнений та цілеспрямований, Станіслав із дитинства полюбляв футбол. Він буквально виріс на стадіоні», – пригадують односельці.

Після навчання на економічному факультеті Чернівецького національного університету Станіслав працював баристою, досягав успіхів у своїй справі, перемагав у конкурсах у Києві та Львові. Водночас піклувався про бабусю, яка замінила йому маму.

«Із отриманої зарплати купував побутову техніку для кухні, щоб полегшити їй працю. Говорив, що у майбутньому все облаштує і приведе молоду господиню у дім, тоді бабусі буде легше. Був дуже добрим, тямущим і порядним хлопцем», – розповів заступник Рукшинського сільського голови Валерій Мариняк.

Станіслав мав багато мрій і планів на життя. Разом із батьком будував дім.

«Цей будинок я готував для нього, що не встигав, він сам доробляв. І плитку умів укладати, і столярної справи у мене вчився. Роботи ніколи не боявся... Воювати пішов добровільно, сказав мені, що ховатися чи уникати мобілізації не буде», – розказав тато Героя.

фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

29 липня 2022 року Станіслава Мельничука мобілізували. Він пройшов навчання у Великобританії, воював у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади на найгарячіших позиціях біля Бахмута.

фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

«Після навчання він потрапив на передову. У телефонних розмовах Станіслав говорив, що перші два дні на нульових позиціях було дуже важко через постійні потужні обстріли ворога. Але швидко звик, не скаржився, – згадує друг Максим. – Я запитував його: «Як ти, брате?». Він був налаштований по-бойовому та запевняв, що все буде добре. І просив нічого не казати бабусі, щоб не хвилювалася. Вона навіть не знала, що Стас уже на фронті».

29 жовтня 2022 року, захищаючи Україну, Станіслав Мельничук загинув поблизу села Берестове Донецької області. Йому було лише 24…

фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Поховали воїна у рідному Рукшині. Його посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

Воював на найгарячіших позиціях біля Бахмута. Згадаймо Станіслава Мельничука
