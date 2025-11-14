Порт у Новоросійську призупинив експорт нафти – Reuters

Уражено пункти експорту російської нафти

Російський чорноморський порт Новоросійськ у п'ятницю, 14 листопада, припинив експорт нафти після атаки БпЛА. Монополіст нафтопроводу «Транснефть» призупинив постачання нафти до виходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Транснефть» відмовилася від коментарів.

Раніше в п'ятницю представники місцевої влади заявили, що українські безпілотники пошкодили пришвартований корабель та нафтобазу в Новоросійську, ключовому пункті експорту російської нафти.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.

Зокрема, уночі по російському Саратову було здійснено атаку. За даними місцевих пабліків, під удари потрапив нафтопереробний завод.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що українські воїни успішно застосували «Довгі Нептуни» по визначених цілях на російській території.