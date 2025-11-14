Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Порт у Новоросійську призупинив експорт нафти – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Порт у Новоросійську призупинив експорт нафти – Reuters
Новоросійський нафтопродуктовий термінал потрапив під атаку БпЛА
фото: reuters (ілюстративне)

Уражено пункти експорту російської нафти

Російський чорноморський порт Новоросійськ у п'ятницю, 14 листопада, припинив експорт нафти після атаки БпЛА. Монополіст нафтопроводу «Транснефть» призупинив постачання нафти до виходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Транснефть» відмовилася від коментарів.

Раніше в п'ятницю представники місцевої влади заявили, що українські безпілотники пошкодили пришвартований корабель та нафтобазу в Новоросійську, ключовому пункті експорту російської нафти.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.

Зокрема, уночі по російському Саратову було здійснено атаку. За даними місцевих пабліків, під удари потрапив нафтопереробний завод.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що українські воїни успішно застосували «Довгі Нептуни» по визначених цілях на російській території.

Читайте також:

Теги: війна росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Донбас недоімперії захопити не вдасться
Коли припиняться бойові дії: сценарії та ризики
10 листопада, 12:10
Російська Федерація має виплатити Грузії понад 253 млн євро
Росія відмовилася виплачувати компенсацію Грузії за порушення прав людини
15 жовтня, 18:24
Американський лідер зробив заяву про війну РФ проти України
Трамп натякнув на завершення війни в Україні
21 жовтня, 21:44
Росія почала дедалі частіше обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, щоби послабити економіку та створити гуманітарну кризу
Ситуація в енергетиці. Президент оцінив наслідки ударів і розказав про домовленості з ФРН та Італією
28 жовтня, 13:23
Безпілотники уразили Туапсинський морський нафтовий термінал «Роснафти»
Безпілотники атакували Краснодарський край: є влучання у морський нафтовий термінал
2 листопада, 01:41
У Росії пролунали вибухи
Безпілотники атакували Ростовську область
10 листопада, 01:26
Військова служба була для Богдана Олешка великим покликанням
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Богдана Олешка
9 листопада, 09:00
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 342 танків
Втрати ворога станом на 13 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:43
Рубіо зауважив про «тіньовий флот» РФ
Рубіо зробив заяву про розширення санкцій проти РФ
Вчора, 09:22

Соціум

Порт у Новоросійську призупинив експорт нафти – Reuters
Порт у Новоросійську призупинив експорт нафти – Reuters
ВООЗ назвала головний вірус-вбивцю
ВООЗ назвала головний вірус-вбивцю
РФ планує «імпортувати» 12 тис. «збирачів шахедів» з КНДР – розвідка
РФ планує «імпортувати» 12 тис. «збирачів шахедів» з КНДР – розвідка
Росіяни поширили новий фейк про «масову депортацію» українців із Португалії. Що треба знати
Росіяни поширили новий фейк про «масову депортацію» українців із Португалії. Що треба знати
Дрони атакували Саратов: у районі нафтозаводу зафіксовано пожежу
Дрони атакували Саратов: у районі нафтозаводу зафіксовано пожежу
Секретна військова радіостанція РФ припинила трансляцію через атаку дронів
Секретна військова радіостанція РФ припинила трансляцію через атаку дронів

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua