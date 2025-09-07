Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Південно-Слобожанському наші війська зупинили сім атак противника
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1292-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 170 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 71 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 106 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5308 обстрілів, зокрема 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6125 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління та два артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2025 року фото 1

Українські оборонці відбили сім атак росіян. Минулої доби противник завдав дев’яти авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби, та здійснив 245 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2025 року фото 2

Наші війська зупинили сім атак противника в районах Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2025 року фото 3

Вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська та в бік Новоплатонівки, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2025 року фото 4

Ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2025 року фото 5

Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2025 року фото 6

Вчора відбулося 10 бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у бік Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2025 року фото 9

Противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки, Соснівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2025 року фото 10

Агресор здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників у бік Степногірська.

Нагадаємо, триває 1292-й день повномасштабної війни в Україні.

