Посол України у Німеччині застеріг щодо подальших дій Путіна

Посол України в Німеччині застеріг щодо подальших дій Путіна

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв попередив, що російський диктатор Володимир Путін може «знову грати в час», і закликав демократичний світ до єдності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ntv.

Коментуючи питання про можливу передачу території Росії в рамках мирного врегулювання, Макеєв наголосив, що це неможливо.

«Це не просто територія. Це не комп’ютерна гра, де можна передати територію та продовжувати грати одним клацанням миші. Там живуть мільйони й мільйони українців», – підкреслив посол.

Він додав, що зараз усі питання мають бути обговорені, але висловив сумнів у щирості намірів російського керівництва.

«Побачимо, чи погодиться Путін на це, чи знову гратиме в час», – розповів посол.

Олексій Макеєв також високо оцінив єдність, продемонстровану на нещодавньому саміті України у Вашингтоні.

«Зображення з вчорашнього дня у Вашингтоні були справді дуже гарними. А це означає, що демократичний світ стоїть разом», – зазначив він.

Нагадаємо, ймовірна зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського може відбутися в Угорщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агенство зауважує, що таку інформацію надав високопоставлений представник адміністрації США. Однак Кремль офіційно не оголосив про свою згоду на зустріч.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю TF1, що зустріч може відбутися «в Європі». «Це більше ніж гіпотеза, це колективне бажання», – зауважив французький лідер і запевнив, що вона буде організована в «нейтральній країні».

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Як повідомлялося, Путін сказав американському лідеру Дональду Трампу, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело, знайоме з перебігом розмови очільників Білого дому та Кремля.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч президента Зеленського з Путіним повинна відбутися впродовж найближчих двох тижнів, однак висловив сумнів, чи вистачить російському диктатору мужності на такий крок.