Головна Країна Політика
search button user button menu button

Посол України у Німеччині застеріг щодо подальших дій Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Посол України у Німеччині застеріг щодо подальших дій Путіна
Олексій Макеєв привітав єдність на саміті України у Вашингтоні
колаж: glavcom.ua

Посол України в Німеччині застеріг щодо подальших дій Путіна

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв попередив, що російський диктатор Володимир Путін може «знову грати в час», і закликав демократичний світ до єдності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ntv.

Коментуючи питання про можливу передачу території Росії в рамках мирного врегулювання, Макеєв наголосив, що це неможливо.

«Це не просто територія. Це не комп’ютерна гра, де можна передати територію та продовжувати грати одним клацанням миші. Там живуть мільйони й мільйони українців», – підкреслив посол.

Він додав, що зараз усі питання мають бути обговорені, але висловив сумнів у щирості намірів російського керівництва.

«Побачимо, чи погодиться Путін на це, чи знову гратиме в час», – розповів посол.

Олексій Макеєв також високо оцінив єдність, продемонстровану на нещодавньому саміті України у Вашингтоні.

«Зображення з вчорашнього дня у Вашингтоні були справді дуже гарними. А це означає, що демократичний світ стоїть разом», – зазначив він.

Нагадаємо, ймовірна зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського може відбутися в Угорщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агенство зауважує, що таку інформацію надав високопоставлений представник адміністрації США. Однак Кремль офіційно не оголосив про свою згоду на зустріч.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю TF1, що зустріч може відбутися «в Європі». «Це більше ніж гіпотеза, це колективне бажання», – зауважив французький лідер і запевнив, що вона буде організована  в «нейтральній країні».

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Як повідомлялося, Путін сказав американському лідеру Дональду Трампу, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело, знайоме з перебігом розмови очільників Білого дому та Кремля.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч президента Зеленського з Путіним повинна відбутися впродовж найближчих двох тижнів, однак висловив сумнів, чи вистачить російському диктатору мужності на такий крок.

Читайте також:

Теги: путін Володимир Зеленський переговори війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час зустрічі в Овальному кабінеті Венс неодноразово дорікав українському президенту
Венс буде присутній на зустрічі Трампа та Зеленського – ABC News
Вчора, 15:44
Президенти України та США обговорили деталі переговорів Віткоффа з Путіним
«Війна має завершитись». Зеленський розповів деталі розмови з Трампом
6 серпня, 20:27
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11071 танків
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
5 серпня, 07:23
Влада атаку дронів та пожежу наразі не коментувала
Атака на Ростовську область: загорілася територія залізничної станції (відео)
5 серпня, 06:19
Президент підписав закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони
Військові отримають додаткові дні відпустки: подробиці від президента
31 липня, 15:27
Зеленський: Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути війну
Зеленський прокоментував новий дедлайн Трампа для Путіна
28 липня, 21:24
Дозволи на арешти міністрів, губернаторів чи головних заступників у спецслужбах дає особисто президент РФ
Російська еліта живе в страху під час кривавих чисток, санкціонованих Путіним – Telegraph
23 липня, 15:18
Україна вже кілька років стабільно займає перше місце у світі за витратами на оборону
Україна лідирує у світі за витратами на оборону від ВВП – Підласа
21 липня, 13:06
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Кочут добровільно став на захист Батьківщини
Боронив Україну на Донеччині та Слобожанщині. Згадаймо Михайла Кочута
20 липня, 09:00

Політика

Посол України у Німеччині застеріг щодо подальших дій Путіна
Посол України у Німеччині застеріг щодо подальших дій Путіна
Підозра у пособництві РФ. Детектив НАБУ прокоментував свій арешт
Підозра у пособництві РФ. Детектив НАБУ прокоментував свій арешт
Зеленський про зустріч із Трампом: це була наша найкраща розмова
Зеленський про зустріч із Трампом: це була наша найкраща розмова
Зустріч Зеленського та Трампа з європейськими лідерами: повне відео
Зустріч Зеленського та Трампа з європейськими лідерами: повне відео
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
Зеленський передав Трампу листа для першої леді США
Зеленський передав Трампу листа для першої леді США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
16K
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
3433
Як заправляли літак Путіна на Алясці: Марко Рубіо розкрив цікаву деталь
3340
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
2893
Країни Африки вимагають змінити карту світу

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua