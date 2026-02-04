Хімічні грілки для «пташок»: як українські військові рятують БпЛА від морозів

Під час сильних морозів головною проблемою для БпЛА стає швидка втрата напруги в акумуляторах

Українські захисники розробили креативний метод боротьби з впливом низьких температур на безпілотники, використовуючи звичайні побутові засоби. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

В умовах суворої зими головною проблемою для БпЛА стає швидка втрата напруги в акумуляторах, що суттєво обмежує дальність і час виконання бойових завдань. Розв'язати цю проблему допомогли звичайні одноразові хімічні устілки для взуття.

Механізм захисту доволі простий: безпосередньо перед стартом акумулятор дрона обгортають устілкою з підігрівом. Хімічна реакція всередині грілки підтримує необхідну температуру елементів живлення, не даючи їм переохолодитися до моменту зльоту. Оператори зазначають, що такий «термозахист» практично не впливає на вагу апарата, проте дозволяє уникнути критичних стрибків напруги під час роботи в небі. Хоча в польоті батарея дещо нагрівається самостійно, додаткове джерело тепла є вирішальним для збереження ефективності «пташки» в сильні морози.

Крім устілок, військові використовують і інші підручні засоби для збереження техніки. Зокрема, у підрозділах Національної гвардії практикують зберігання запасних акумуляторів та радіостанцій у термоконтейнерах для їжі. Такі прості, але дієві рішення дозволяють підтримувати високу бойову спроможність безпілотної авіації, попри складні погодні умови на лінії фронту.

Як відомо, у січні 2026 року російська авіація скинула на позиції українських військ та прифронтові населені пункти понад 5,7 тис. керованих авіаційних бомб. Попередній максимум було зафіксовано у жовтні 2025 року, коли ворог застосував понад 5,3 тис. таких боєприпасів.

Зазначається, що 18 січня російська армія скинула рекордну кількість керованих авіаційних бомб – 316 штук. Це стало максимальним застосуванням КАБів за один день від початку війни.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого росіяни здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Військами Повітряних сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу.