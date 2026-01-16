Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року
Нині триває 1423-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 46 штурмових атак агресора

За минулу добу відбулося 180 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував три ракети й скинув 234 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 6968 дронів-камікадзе та здійснено 3338 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 57 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Манухівка, Білопілля Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Різдвянка, Верхня Терса, Любицьке, Самійлівка, Воздвижівка, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Таврійське, Преображенка Запорізької області.

Останні новини з фронту

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БпЛА і ще один важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося одне боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснив 111 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе, Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кругле, Нестерне.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного, Курилівки, Петропавлівки, Богуславки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дружелюбівка, Олександрівка, Діброва, Дробишеве.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили п’ять атак противника у районах Сіверська, Платонівки та у бік Закітного.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Українські захисники відбили чотири атаки у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля, Міньківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки, Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія та у бік Вільного, Родинського, Нового Шахового, Сухецького.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив десять атак, поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Олександроград, Єгорівка, Рибне, Злагода, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя, Січневе.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили 30 атак росіян, у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Зеленого, Варварівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося п’ять бойових зіткнень, у районах Приморського, Степногірська, Степового, Кам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026 року фото 12

 Нагадаємо, триває 1423-й день повномасштабної війни в Україні.

