Карта бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2026 року

Двадцять п’ять атак здійснив ворог на покровському напрямку

За минулу добу на фронті зафіксовано 230 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару, здійснив 95 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9614 дронів-камікадзе та здійснили 2770 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 44 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, п’ять пунктів управління БпЛА, п’ять артилерійських систем та позицій артилерії, три пункти управління, три важливі об’єкти ворога, командний пункт та ремонтну базу окупантів.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Уланове, Рогізне, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Гірки, Яструбщина, Атинське, Лужки, Нескучне, Кучерівка, Голишівське, Ромашкове, Будки, Рожковичі, Іскрисківщина, Фотовиж, Вовківка, Нова Гута, Волфине Сумської області; Михальчина-Слобода, Ключи Чернігівської області. Кучерівка та Товстодубове зазнали авіаударів.

На північно-слобожанському і курському напрямках

мапа: deepstate

Минулої доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Агресор здійснив 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

мапа: deepstate

Українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Мала Вовча, Бугаївка, Козача Лопань, Лиман, Приліпка, Тернова, Караїчне, Потихонове, Рибалчине та Захарівка.

На куп’янському напрямку

мапа: deepstate

Ворог тричі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Петропавлівки та Ківшарівки.

На лиманському напрямку

мапа: deepstate

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти десять разів атакували у бік населених пунктів Копанки, Греківка, Шийківка, Новоселівка, Лиман та Діброва.

На слов’янському напрямку

мапа: deepstate

Противник здійснив п’ять штурмових дій у районі Ямполя, Кривої Луки та Миколаївки.

На краматорському напрямку

мапа: deepstate

Російські загарбники проводили дві наступальні дії в бік Васютинського.

На костянтинівському напрямку

мапа: deepstate

Зафіксовано 19 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Осикового, Довгої Балки, Приюту, Степів та Вільного.

На покровському напрямку

мапа: deepstate

Двадцять п’ять атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Ганнівка, Добропілля, Новий Донбас, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка.

На гуляйпільському напрямку

мапа: deepstate

Ворог двічі атакував в бік Новогеоргіївки.

На оріхівському напрямку

мапа: deepstate

Окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Різдвянка, Криничне та Чарівне.

Нагадаємо, триває 1668-й день повномасштабної війни в Україні.