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Президент доручив військовому командуванню посилити захист Запоріжжя й області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент доручив військовому командуванню посилити захист Запоріжжя й області
Глава України відзвітував про безпекову нараду
фото: Офіс президента

Зеленський: Головна увага – реальному стану справ на передовій

Президент Володимир Зеленський провів безпекову нараду щодо обстановки на фронті та оборонних операцій на ключових напрямках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Були головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, командувач ДШВ Олег Апостол, командувач СБС Роберт Бровді, командир третього армійського корпусу Андрій Білецький, командир першого корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Головна увага – реальному стану справ на передовій, що потрібно для підвищення ефективності воїнів, ситуації в Запоріжжі. Доручив посилити захист міста і області, тих напрямків, від яких залежать і інші міста й громади», – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, президент наголосив, що буде посилено ефективність оборони Донеччини. «Будуть створені два угруповання, якими командуватимуть Андрій Білецький і Денис Прокопенко. Дякую всім, хто працює заради України. Робимо все, щоб зміцнити наші позиції», – додав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим прибув на Олександрівський напрямок, де Сили оборони проводять наступальну операцію.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив про посилення позицій на Донеччині та нові кадрові рішення. «Разом із Михайлом Драпатим, із Генштабом, із міністром оборони Хмарою визначили порядок наших подальших кроків. Перше: будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням», – сказав він.

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Теги: Запоріжжя війна Володимир Зеленський

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