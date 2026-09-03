Росгвардія взяла під охорону пропагандистів Кремля – ЗМІ

Російські силовики посилили заходи безпеки після українських атак на території країни-агресора

Росгвардія почала супроводжувати керівників російських федеральних телеканалів через побоювання українських атак. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на чотирьох поінформованих співрозмовників у владних структурах, пише «Главком».

За даними джерел, ініціатива щодо посилення охорони походила від глави Росгвардії Віктора Золотова. Один зі співробітників федерального телеканалу розповів, що тепер силовики супроводжують практично всіх керівників телеканалів.

Посилені заходи безпеки стосуються не лише керівників медіа, а й телеведучих. За словами одного зі співрозмовників «Агентства», нещодавно один із російських телеведучих приїхав на святкування дня народження в Москві разом із автомобілем охорони.

Ще один співрозмовник видання, знайомий із керівниками російської пропаганди, зазначив, що раніше перших осіб телеканалів також могли супроводжувати співробітники позавідомчої охорони, яка підпорядковується Росгвардії. Однак тепер присутність силовиків стала значно помітнішою.

Зазначається, що охорону найбільш відомих російських пропагандистів почали посилювати ще в перші місяці повномасштабної війни. Зокрема, у 2022 році головна пропагандистка RT Маргарита Симоньян заявляла, що пересувається з охороною після вбивства Дар'ї Дугіної.

Водночас нинішні заходи, за словами джерел, мають значно ширший характер – Росгвардія тепер супроводжує практично всіх керівників федеральних телеканалів.

Варто нагадати, що в окупованому Севастополі вранці 2 вересня пролунав потужний вибух на вулиці Колобова. Після цього силовики перекрили район, а місцеві жителі повідомили про вибух автомобіля Mazda. Внаслідок інциденту постраждав чоловік, яким за данних місцевих ЗМІ є російський офіцер, який проживає в цьому районі