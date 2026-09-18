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ЗСУ зірвали план Росії з оточення ключових міст Донеччини – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЗСУ зірвали план Росії з оточення ключових міст Донеччини – ISW
ЗСУ зірвали російський план наступу через Лиман і Святогірськ
фото: Генералний штаб ЗСУ

Російські війська планували наступати через Лиман і Святогірськ з півночі та Добропілля з півдня, а дві частини наступу мали зійтися біля Барвінкового

Українські військові зірвали частину російського плану з оточення ключових міст Донеччини та подальшого захоплення всієї області. Російське командування розраховувало наступати одночасно з півночі та півдня, однак ЗСУ зупинили північну частину цього задуму на Лиманському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики послалися на командувача Третього армійського корпусу бригадного генерала Андрія Білецького. За його словами, російські війська планували охопити так званий пояс фортець на Донеччині з двох напрямків.

Північне угруповання мало просуватися через Лиман і Святогірськ, тоді як південне – через район Добропілля. Обидві частини російського наступу, за задумом командування РФ, мали з'єднатися біля Барвінкового Харківської області. Білецький заявив, що таким чином росіяни розраховували створити умови для захоплення всієї Донецької області.

Українські війська зірвали північну частину російського плану на Лиманському напрямку. Білецький заявив про оперативну поразку російського угруповання, яке мало наступати через Лиман і Святогірськ. Контрнаступальні дії ЗСУ в цьому районі в межах операції «Вівальді» продовжуються.

ISW зазначив, що дії українських сил на Лиманському напрямку продемонстрували прогрес у відновленні окремих елементів тактичного маневру на полі бою. Одним із чинників стали систематичні удари України по російській логістиці та об'єктах забезпечення на тимчасово окупованій території Луганської області.

За даними Третього армійського корпусу, ці удари погіршили постачання пального до російських підрозділів на передовій. Дефіцит ресурсів також ускладнив роботу російських безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, які окупанти використовують для протидії українським дронам.

Аналітики пояснили, що системи РЕБ потребують значного обсягу електроенергії, а російські військові використовують для їхнього живлення дизельні генератори. Удари по логістиці та енергозабезпеченню послабили можливості російських засобів РЕБ і допомогли українським військам ефективніше застосовувати дрони під час механізованих дій на Лиманському напрямку.

ISW також звернув увагу на роль оперативної раптовості. Українські підрозділи дотримувалися інформаційної тиші під час контрнаступальних дій, що ускладнило російському командуванню оцінку реальної ситуації на полі бою. Аналітики зазначили, що ЗСУ вже використовували подібний підхід під час попередніх контрнаступальних операцій.

Варто зазначити, що раніше Третій армійський корпус 15 вересня заявив про проведення наступальної операції на півночі Донецької області. За даними військових, українські підрозділи зачистили близько 75 кв. км території та деокупували понад 10 кв. км.

У корпусі також повідомили про значні втрати російських військ під час першого етапу операції. Зокрема, йдеться про понад 12 тис. знищених безпілотників та сотні одиниць техніки й артилерійських систем.

За задумом операції, українські сили мали не лише вибити російські підрозділи з окремих ділянок, а й порушити їхню логістику та послабити можливості для подальшого просування.

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Теги: росія ISW ЗСУ

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