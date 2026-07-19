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Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2026 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2026 року
Триває 1607-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора

За минулу добу зафіксовано 249 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 99 авіаційних ударів, скинувши 311 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10 968 дронів-камікадзе та здійснив 3552 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 – із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили, сім пунктів управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося 11 боєзіткнень із противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 36 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2026 року фото 2

Противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького, Хатнього та в районі Стариці й Приліпки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2026 року фото 3

Противник здійснив одну наступальну дію у напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2026 року фото 4

Противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Новоселівки та у бік Лимана, Дробишевого й Озерного.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2026 року фото 5

Противник штурмував 28 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Міньківка, Різниківка та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2026 року фото 6

Російські загарбники здійснили 12 атак у бік Малинівки, Юрківки та в районах населених пунктів Новомаркове, Пазено, Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Шахове та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Довга Балка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Білицького, Сергіївки, Новопідгородного, Мирного, Кучерів Яру.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2026 року фото 9

Ворог двічі атакував у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили п’ять атак у бік Гіркого, Добропілля та Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2026 року фото 11

Наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед у районі Малих Щербаків, Білогір’я, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2026 року фото 12

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1607-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ війна Генштаб фронт

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