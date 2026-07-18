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Атака на склади Wildberries. Зеленський пояснив, чим важливі ці об'єкти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Атака на склади Wildberries. Зеленський пояснив, чим важливі ці об'єкти
Склади Wildberries у Московській області охопила сильна пожежа
фото з соцмереж

Уночі українські далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках

Сьогодні, 18 липня, Сили оборони України вдарили по двох значних логістичних об'єктах ворога – складах Wildberries у Московському й Тамбовському регіонах. Вони були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Наші далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій нашій землі та у морі. Зокрема, у відповідь на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі, по наших містах і громадах були уражені два значні логістичні обʼєкти – у Московському й Тамбовському регіонах, на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту. Вони були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання», – наголосив глава держави.

За його словами, також 18 липня уражено нафтовий обʼєкт. Крім того, українські захисники працювали по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії і в тимчасово окупованому Криму.

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«Дякую воїнам СБС, ССО, ЗСУ, СБУ та ГУР – кожному підрозділу Сил оборони України за влучне та злагоджене виконання завдань. Слава Україні!» – сказав президент.

Нагадаємо, під ранок 18 липня дрони атакували нафтобазу в місті Ногінськ Московської області, а також зафіксовано пожежу в районі логістичного комплексу Wildberries в сусідній Електросталі – місцеві мешканці повідомляли про вибухи й задимлення в обох містах. 

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Wildberries – російський інтернет-магазин одягу, взуття, електроніки, дитячих товарів, товарів для дому та іншого. Склад в Електросталі – другий за обсягом обробки замовлень логістичний об'єкт компанії в Росії. Він потрапляє під удар уже не вперше: 16 червня 2026 року уламки збитого безпілотника впали на покрівлю одного з блоків, через що частину персоналу тимчасово евакуювали. У компанії тоді підтвердили лише часткову евакуацію через задимлення, а причину не називали; робота об'єкта відновилася протягом кількох годин.

Крім того, вночі 18 липня безпілотники атакували Тамбовську область Росії – намагаючись збити дрони, місцева протиповітряна оборона вела вогонь просто над забудовою. За версією моніторингових каналів, саме уламки ППО могли спричинити пожежу на складі Wildberries – найбільшого маркетплейса Росії. 

Теги: війна дрон росія

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