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Удар по центру космічного зв'язку «Дубна». Генштаб повідомив наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по центру космічного зв'язку «Дубна». Генштаб повідомив наслідки
Центр використовується для військового зв'язку
фото: Генштаб (ілюстративне)

Підтверджено ураження головного виробничо-адміністративного корпусу

З’явилися нові підтвердження результатів ураження в ніч на 22 червня центру космічного зв’язку «Дубна» у Московській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Додатковим аналізом даних підтверджено влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени Mark-IV, що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, як наголосив Генштаб, підтверджено ураження головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу з частковою руйнацією однієї зі стін. Цей корпус містить у собі центральну апаратну ліній зв'язку, обладнання наземного комплексу управління та центральний пульт управління супутникової мережі.

«Зазначений об'єкт у місті Дубна – найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії. Центр використовується для військового зв'язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються міноборони РФ для зв'язку, розвідки та координації військ», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня у Московській області було уражено центр космічного зв’язку «Дубна».

До слова, в Оренбурзькій області РФ безпілотники атакували Оренбурзький газопереробний завод, який входить до структури газохімічного комплексу «Газпрому» та є одним із найбільших підприємств такого типу в Росії. 

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Теги: Генштаб Москва росія війна

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