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Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року
В Україні триває 1582-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.uа

На Покровському напрямку окупанти здійснили 44 атаки

За минулу добу зафіксовано 251 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали чотирьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 77 авіаційних ударів, під час яких скинули 260 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9741 дрон-камікадзе та здійснили 3159 обстрілів позицій Сил оборони і населених пунктів, зокрема 42 рази використали реактивні системи залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 20 районів зосередження особового складу противника, дві артилерійські системи та п’ять пунктів управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог здійснив 68 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року фото 2
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Козачої Лопані, Ізбицького, Стариці та Охрімівки, а також у напрямках Кутьківки, Лимана та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року фото 3
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано одну спробу ворога атакувати у напрямку Шийківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року фото 4
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти 16 разів намагалися прорвати українську оборону в районах Озерного, Новоселівки, Дробишевого та Лимана.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року фото 5
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив 16 штурмових дій, намагаючись просунутися поблизу Кривої Луки, Різниківки та Закітного, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року фото 6
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Російські війська провели одну атаку у напрямку населеного пункту Малинівка.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року фото 7
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 20 атак у районах Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Костянтинівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року фото 8
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 44 атаки противника. Найбільша активність окупантів спостерігалася поблизу Білицького, Никанорівки, Добропілля, Родинського, Новоолександрівки, Сергіївки та Котлиного, а також у напрямках Гришиного, Мирного, Вільного, Торецького, Кучерового Яру, Дорожнього, Нового Донбасу, Ганнівки, Муравки та Філії.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року фото 9
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Загарбники здійснили один штурм у напрямку населеного пункту Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року фото 10
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти 24 рази атакували позиції Сил оборони. Бої точилися поблизу Верхньої Терси, Гуляйпільського, Рибного, Добропілля, Гуляйполя та Залізничного, а також у напрямках Рівного, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки, Данилівки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року фото 11
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року фото 12
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ознак активних наступальних дій противника не зафіксовано. Минулої доби окупанти атак не здійснювали.

Нагадаємо, триває 1582-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: фронт Генштаб війна

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