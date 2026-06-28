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Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Олексія Голікова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Олексія Голікова
Олексію Голікову назавжди 44 роки
колаж: glavcom.ua

Воїн боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому та дніпропетровському напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Голікова.

Захисник України Олексій Голіков поліг на фронті, не доживши до власного 45-річчя менше двох тижнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Олексій Голіков народився 28 червня 1981 року у місті Українськ Донецької області. Навчався в Українській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №13 Селидівської міської ради Донецької області, яку закінчив із відзнакою. Згодом здобув вищу освіту у державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» за спеціальностями «Гірництво» та «Збагачення корисних копалин», отримавши кваліфікацію магістра. У 2013 році йому було присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Збагачення корисних копалин».

Професійне життя Олексія було тісно пов’язане з гірничою галуззю та науковою діяльністю. Працював у приватному акціонерному товаристві «Центральна збагачувальна фабрика «Україна», обіймаючи керівні виробничі посади.

Був доцентом кафедри збагачення корисних копалин Донецького національного технічного університету. Згодом працював головним спеціалістом відділу зі збагачення вугілля товариства з обмеженою відповідальністю «Збагачувальна фабрика «Свято-Варваринська».

Зі слів рідних, Олексій був надзвичайно доброю, щирою, відкритою та інтелігентною людиною. Вирізнявся високою ерудованістю, дисциплінованістю, відповідальністю та відданістю своїй справі. Постійно прагнув до нових знань і професійного розвитку, користувався повагою серед колег, друзів і побратимів. Був творчою особистістю, писав вірші, захоплювався інструментальною музикою та активно займався спортом. Для рідних був надійною опорою, людиною слова, яка завжди дарувала тепло, підтримку й людяність.

У 2023 році Олексій Голіков став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2023 році Олексій Голіков став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рада

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому та дніпропетровському напрямках у складі 23-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагороджений медаллю «За оборону рідної держави».

Життя захисника України обірвалося 16 червня 2026 року. Поховали Олексія Голікова 25 червня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

В Олексія Голікова залишилися мати, брат із сім’єю, дядько та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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