Кушнер і Віткофф очолять мирні переговори з Іраном в Катарі

Переговори відбудуться лише через кілька днів після того, як США та Тегеран звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню

Прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що спеціальні посланці США Джаред Кушнер та Стів Віткофф вирушать до столиці Катару, Дохи, для участі в переговорах на високому рівні з офіційними особами Ірану. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Зустріч, яка за заявою президента Дональда Трампа на Truth Social була запрошена іранською стороною, відбудеться у вівторок. Головною метою місії Кушнера та Віткоффа є врегулювання ситуації навколо меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном, який опинився під загрозою зриву після серії нещодавніх військових зіткнень.

За словами Левітт, США чітко дотримуються своєї частини угоди про припинення вогню, проте на будь-яке насильство відповідатимуть силою, що Вашингтон уже продемонстрував після нападів на комерційні судна.

Ескалація конфлікту відбулася протягом вихідних: Центральне командування США завдало ударів по іранській території у відповідь на атаки Ірану проти двох вантажних суден, одне з яких транспортувало понад 2 млн барелів нафти, після чого Тегеран здійснив ракетні пуски по Бахрейну та Кувейту.

Попри взаємні звинувачення у порушенні перемир'я та суворе попередження Трампа про готовність повністю знищити Ісламську Республіку у разі відновлення агресії, наразі сторони погодилися припинити бойові дії на час роботи американської делегації.

Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив, що обидві сторони поки що відступлять, забезпечивши вільний рух суден, поки Кушнер, Віткофф та іранські представники вестимуть технічні переговори з усіх спірних питань меморандуму.

Білий дім наголошує, що Трамп прагне підписання мирної угоди, але у разі подальших деструктивних дій Іран остаточно підтвердить свій статус ізгоя Близького Сходу, повністю ізольованого від арабських партнерів у Перській затоці.

Як відомо, нові переговори анонсовано на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Зокрема, 28 червня американські військові завдали ударів по іранських цілях у районі Ормузької протоки. У Вашингтоні пояснили, що це стало відповіддю на атаку Ірану проти комерційного танкера, яка відбулася 27 червня.

Попри нову хвилю ескалації, судноплавство через Ормузьку протоку триває, а американські військові залишаються у стані повної бойової готовності.

Нагадаємо, 23 червня головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США щодо створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці, хоча офіційний Тегеран згодом це спростував. Крім того, на початку червня США та Іран уже обмінялися ударами під час чинного перемир'я: тоді Іран завдав ударів балістичними ракетами по Кувейту та Бахрейну.