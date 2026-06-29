Кабмін запровадив нові грошові виплати для військових

Військовослужбовці зможуть отримати 100 тис. грн за полоненого окупанта та 15 тис. грн за ліквідацію ворога у ближньому бою

Кабінет Міністрів України затвердив нову систему додаткових грошових винагород для військовослужбовців Сил оборони. Вона передбачає виплати за захоплення російських військових у полон, а також за ліквідацію противника під час безпосереднього бойового зіткнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Як зазначили у відомстві, нова мотиваційна програма має сприяти поповненню обмінного фонду для повернення українських громадян із російського полону. «Маємо поповнювати обмінний фонд для звільнення українців з полону. Тому на першому етапі трансформації Сил оборони встановлюється додаткова винагорода за захоплення російських вояків», – повідомили у Міністерстві оборони.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2026 року №768 встановлює винагороду у розмірі 100 тис. грн за кожного захопленого у полон військовослужбовця противника.

Якщо полоненого захопила група військовослужбовців, зазначена сума розподілятиметься між усіма учасниками операції пропорційно.

Окремо уряд передбачив виплату за ліквідацію живої сили противника у стрілецькому або рукопашному бою. За кожного знищеного окупанта військовослужбовці отримуватимуть по 15 тис. грн. Обов'язковою умовою для нарахування цієї винагороди є наявність відеофіксації, яка підтверджує факт ліквідації противника.

У Міністерстві оборони пояснили, що додаткові виплати здійснюватимуться на підставі наказу командира військової частини разом із основним грошовим забезпеченням.

Відповідно до постанови, наказ про виплату має бути виданий до 5 числа поточного місяця за попередній. Самі кошти військовослужбовці повинні отримати до 20 числа цього ж місяця.

Нагадаємо, 15 червня 2026 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України щодо експериментальних контрактів для військовослужбовців. Документ запровадив три типи контрактів: піхотно-штурмовий строком на 10 або 14 місяців, бойовий контракт на 24 місяці та базовий контракт також на 24 місяці. Ініціатива є частиною реформи системи комплектування Сил оборони України.