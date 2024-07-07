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Унаслідок російської атаки на Херсонщині пошкоджено будинки: є загиблі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Унаслідок російської атаки на Херсонщині пошкоджено будинки: є загиблі
Херсонщина після обстрілу КАБами
фото: поліція Херсонської області (ілюстративне)

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Хрещенівка, Антонівка, Михайлівка, Урожайне, Кізомис, Бургунка, Берислав, Новоберислав, Приозерне, Дніпровське, Станіслав, Придніпровське, Ольгівка, Шевченівка, Тягинка, Високе та місто Херсон. Унаслідок таки загинуло чотири людини. Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Очільник повідомив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Є влучання в адмінбудівлі, заклад громадського харчування та магазин, пошкоджені приватні автомобілі.

Прокудін зазначив, що через російську агресію чотири людини загинули, ще троє – дістали поранення.

Нагадаємо, що уночі ворог атакував Нікопольщину, Дніпропетровської області. В результаті чого постраждали три жінки.

До слова, триває 865-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Херсонщина обстріл війна росія Україна

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