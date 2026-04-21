Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua

Нині триває 1518-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора

За минулу добу зафіксовано 174 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, залучив 8953 дронів-камікадзе та здійснив 3232 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Цвіткове, Воздвиженка, Рибальське, Лісне, Рівне, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Зелене, Зарічне, Малокатеринівка, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили і техніки противника та три артилерійські засоби.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог завдав пʼять авіаударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано три штурмові дії противника.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори та Вільча.

На Куп’янському напрямку

Агресор 17 разів атакував у напрямках населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Колісниківка, Нова Кругляківка, Ківшарівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку

Противник чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямках населених пунктів Червоний Став, Дробишеве, Діброва.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у районі Ямполя та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Ворог один раз атакував позиції Сил оборони в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 19 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Яблунівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Нове Шахове, Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував п’ять разів у напрямках населених пунктів Калинівське, Олександроград та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гірке, Мирне, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі Гуляйполя.

На Придніпровському напрямку

Ворог провів три марні штурмові дії в бік Антонівського мосту.

Читайте також

Ситуація на фронті 18 квітня
Лінія фронту станом на 18 квітня 2026. Зведення Генштабу
18 квiтня, 22:19
Атака на Дніпро: кількість жертв зросла до п’яти
Атака на Дніпро: кількість жертв зросла до п’яти
14 квiтня, 15:00
Військові взяли в полон білоруса
Захисник 10 км ніс пораненого окупанта мінними полями, аби обміняти його на побратима
10 квiтня, 17:03
РФ змінила тактику під Куп’янськом: дрони атакують безперервно
РФ перекинула елітний підрозділ БПЛА під Куп’янськ: названо мету
9 квiтня, 16:05
Ліквідований окупант Вялков більше 20 років працював з дітьми
ЗСУ на фронті ліквідували 54-річного дитячого тренера з боксу
2 квiтня, 10:44
Українські військові не вперше атакують завод у Брянській області
Генштаб підтвердив ураження підприємства на Брянщині, яке виробляє комплектуючі до ракет
1 квiтня, 18:29
Росіяни влучили в депо та вокзал
Росіяни вдарили по вокзалу у Слов’янську: є поранені
31 березня, 13:40
Основні зусилля окупанти зосередили на прориві так званого «фортечного поясу» України в Донецькій області
Весняно-літній наступ: аналітики ISW оцінили реальні шанси росіян
23 березня, 05:36
Окупантам вдалось захопити населений пункт Платонівка
Окупанти захопили ще одне село на Донеччині – DeepState
22 березня, 06:37

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2026 року
Обстріл Сум: кількість постраждалих зросла
Обстріл Сум: кількість постраждалих зросла
Втрати ворога станом на 21 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2026
Атака на Суми, екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Атака на Суми, екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч

Новини

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
