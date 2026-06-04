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224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026
Ситуація на фронті 4 червня
фото: 22 ОМБр

Лінія фронту станом на 4 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 68 авіаційних ударів – скинув 195 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6188 дронів-камікадзе та здійснив 2216 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

4 червня на фронті відбулося 224 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 63 окупанти та поранено 14. Знищено три одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, три склади боєприпасів та два укриття особового складу. Пошкоджено чотири артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, 113 укриттів особового складу та три пункти управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 246 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося три бойових зіткнення, один бій триває. Противник завдав трьох авіаударів, скинув дев'ять керованих авіабомб, здійснив 59 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля:

  • Стариці
  • Лиману
  • Одрадного
  • в напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного

Два боєзіткнення тривають.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог п'ять разів атакував позиції Сил оборони в районі Новоплатонівки та у бік Куп'янська й Ківшарівки.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські воїни відбивали 18 спроб загарбників просунутися у районах:

  • Новоселівки
  • Дробишевого
  • Зарічного
  • Діброви
  • Озерного
  • в напрямку Шийківки та Лиману

Два боєзіткнення тривають.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 11 спроб загарбників просунутися вперед поблизу:

  • Закітного
  • Калеників
  • Різниківки
  • у бік Кривої Луки та Рай-Олександрівки

Одне боєзіткнення триває.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог двічі намагався витіснити наших захисників із займаних позицій у районі Федорівки Другої та у бік Юрківки.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу:

  • Іванопілля
  • Іллінівки
  • Русиного Яру
  • в напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного
224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 33 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Гришиного
  • Василівки
  • Котлиного
  • Удачного
  • Новомиколаївки
  • Горіхового
  • у бік Вільного, Дорожнього, Шевченка, Білицького, Олександрівки, Сергіївки, Новопавлівки

Одне боєзіткнення триває.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили шість ворожих атак у районах Січневого, Вороного та Тернового. Одне боєзіткнення триває.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбулося 27 атак окупантів у районах:

  • Рибного
  • Добропілля
  • Воздвижівки
  • Святопетрівки
  • Залізничного
  • у бік Привілля, Нового Запоріжжя, Косівцевого, Цвіткового, Криничного, Гуляйпільського, Чарівного
224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Степногірська.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Наші оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026 фото 12

Нагадаємо, триває 1562-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Запоріжжя окупанти Генштаб Слов’янськ укриття фронт Покровськ

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