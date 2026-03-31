Росіяни вдарили по вокзалу у Слов’янську: є поранені

Росіяни влучили в депо та вокзал
фото: УЗ

Пошкоджено депо та будівлю станції, одна працівниця у важкому стані

Російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі Слов’янська на Донеччині, унаслідок чого постраждали працівники депо.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис «Укрзалізниці».

У вівторок, 31 березня, окупанти обстріляли місто та влучили в об’єкти залізниці. Пошкоджено локомотивне депо та будівлю вокзалу. У приміщенні вибито вікна.

Під час оголошення повітряної тривоги залізничники перебували в укритті, однак четверо працівників локомотивного депо дістали поранення.

Одна з постраждалих перебуває у важкому стані. Усіх поранених госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу. За даними «Укрзалізниці», російські війська системно атакують об’єкти залізничної інфраструктури. Кілька днів тому дрони-камікадзе влучили в пункт технічного обслуговування локомотивів у Кіровоградській області.

Нагадаємо,що масштабна повітряна тривога та масована атака дронів призвели до зупинки низки пасажирських та приміських поїздів по всій Україні. «Укрзалізниця» застосовує новий протокол безпеки, що передбачає негайну зупинку рухомого складу в безпечних локаціях та виведення людей із вагонів у разі прямої загрози на маршруті. 

До слова, уряд запустив у тестовому режимі модель Public Service Obligation (PSO) у залізничному секторі, яка передбачає державне фінансування пасажирських перевезень. Це пов’язано зі зростанням збитків «Укрзалізниці», та зобов’язаннями перед ЄС у межах Угоди про асоціацію. Наразі виділено 16 мільярдів гривень, але для того, аби забезпечити фінансову стабільність УЗ, сума має бути на рівні 20-40 млрд. 

 

