Росія атакує Україну «шахедами» прямо з конвеєра – Безкрестнов

«Шахеди» прилітають в Україну з датою виробництва 5–15 днів тому – Росія не накопичує запасів, а відразу пускає дрони в бій

Безкрестнов: дати на уламках зброї розкривають реальний стан російського арсеналу

Росія не накопичує запасів дронів – «шахеди» летять в Україну буквально через кілька днів після виготовлення, свідчать дати на уламках збитої зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис радника міністра оборони Сергія Безкрестнова.

Що розповідають дати на уламках

За словами Безкрестнова, дата виробництва на збитій зброї дає змогу побічно оцінювати реальні запаси противника. Картина, яку він описує, свідчить: Росія фактично живе «з коліс» – виробляє і одразу кидає в бій.

«Сьогодні до Харкова прилетів «шахед», виготовлений буквально кілька днів тому. «Шахеди» зазвичай прилітають із датою випуску 5–15 днів тому. Тобто Росія атакує нас буквально прямо з заводу», – написав радник.

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фото: ТГ канал радника міністра оборони Сергія Безкрестнова

Щодо балістичних ракет «Іскандер» 9М723 картина інша: вони прилітають з датою 2025 року, що вказує на певний запас – за оцінкою Безкрестнова, щонайменше 180–250 ракет.

Що відомо про інші типи зброї

Повну картину по різних типах озброєння радник описує так:

«Циркони» – всі датовані 2026 роком, тобто виробляються і одразу застосовуються;

ракети Х-101 – здебільшого датовані кількома місяцями до запуску (2026 рік);

зенітні ракети С-400 (РМ48У) – також 2026 року випуску;

ракети Х-59 – датовані третім кварталом 2025 року.

«Загалом можна сказати, що виробництво БПЛА та ракет у РФ не дозволяє формувати великі запаси, і майже все йде на фронт», – підсумував Безкрестнов.

Нагадаємо, за даними британських експертів, Росія стрімко нарощує виробництво зброї попри санкції – зокрема запаси балістичних ракет «Іскандер» зросли приблизно з 50 одиниць до початку повномасштабного вторгнення до 180.