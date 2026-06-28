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Під прапором Ліберії. Українець вигадав спосіб незаконного перетину держкордону

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Під прапором Ліберії. Українець вигадав спосіб незаконного перетину держкордону
Суд призначив порушнику максимальний штраф
фото: depositphotos.com

За час війни мешканець Одещини неодноразово отримував штрафи за вчинення однотипних адмінправопорушень

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області призначив максимальний штраф у розмірі 8,5 тис. грн місцевому мешканцю за спробу незаконного перетину державного кордону України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, протягом 3 червня порушник двічі намагався незаконно покинути країну. Спочатку прикордонний патруль виявив його за 150 м від лінії держкордону у напрямку з Румунією. Чоловік намагався пройти поза пунктом пропуску, не маючи відповідних документів.

Того ж дня, але вже ввечері, цей же громадянин самовільно проник на судно Kiymet ANA, яке йшло під прапором Ліберії. Він планував незаконний виїзд з країни.

Феміда розглянула справу без його участі, оскільки чоловік проігнорував виклики до суду. Вина мешканця Одещини підтверджується протоколами про адміністративне правопорушення, рапортами працівників прикордонної служби і схемою виявленням спроби незаконного перетину державного кордону.

Окрім штрафу, порушник повинен сплатити 665,6 грн судового збору.

Як з’ясував «Главком», цей громадянин України невперше притягується до адмінвідповідальності за незаконний перетин держкордону. 5 жовтня 2025 року він у гідрокостюмі планував перетин кордону за межами пункту пропуску. За це отримав 3,4 тис. грн штрафу.

У березні 2026 року чоловік знову мав намір втекти з країни. Його було затримало за 8 км від держкордону. Феміда присудила 8,5 тис. грн штрафу.

Як повідомляв «Главком», Національне антикорупційне бюро 26 червня заявило про викриття свого співробітника на незаконному переправленні людей за кордон.

Крім того, Київська обласна прокуратура повідомила про підозру 64-річному жителю регіону, який організував схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Свої «послуги» зловмисник оцінив у €18 тис.

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Теги: суд війна Одещина штраф кордон

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