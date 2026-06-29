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МЗС Білорусі пригрозило Україні використати «весь свій потенціал»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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МЗС Білорусі пригрозило Україні використати «весь свій потенціал»
Ігор Секрета пригрозив Україні жорсткою відповіддю в разі перетину білоруського кордону
фото: Міноборони Білорусі

Заступник глави МЗС Білорусі заговорив про «червоні лінії» Лукашенка

Заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета пригрозив Україні використати «весь потенціал та всі можливості» країни у разі «агресивного перетину» білоруського кордону. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу RT.

«Якщо кордон буде, так би мовити, перетнутий без дозволу чи агресивним чином, ми відповімо, використовуючи весь наш потенціал і всі наші можливості. І наші українські сусіди це знають», – заявив Секрета.

Заступник глави МЗС Білорусі також заговорив про так звані «червоні лінії», які начебто були заздалегідь визначені режимом Лукашенка. «Червоні лінії були чітко визначені нашим президентом – це наш кордон», – сказав Секрета.

Крім того, дипломат стверджував, що Захід нібито усвідомлює, що будь-який напад на «союзну державу» матиме важкі наслідки та негайну відповідь.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) здобула матеріали, які свідчать про те, що на території Білорусі тривають заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. «Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої «СВО», – заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що Білорусь вже отримала від України необхідні сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів «колаборації з Росією в інтересах затягування та масштабування війни».

Як повідомлялося, 19 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із вимогою демонтувати ретранслятори, які Росія використовує для наведення «Шахедів». Глава держави заявив, що виконати цю вимогу необхідно протягом тижня. Також він попередив, що якщо Білорусь цього не зробить, Україна ліквідує такі ретранслятори самостійно.

22 червня білоруські ретранслятори, які Росія використовувала для коригування ударів по Україні, припинили роботу. Не відомо, чи білоруські ретранслятори демонтовані, але відомо, що їхня робота зупинена, повідомив глава держави.

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Теги: Білорусь війна Україна

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