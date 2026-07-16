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Новий день пам'яті. Верховна Рада зареєструвала відповідну постанову

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Новий день пам'яті. Верховна Рада зареєструвала відповідну постанову
Міжнародний аеропорт «Луганськ» зруйнований внаслідок бойових дій 2014 року і наразі повністю непридатний для прийому чи випуску повітряних суден
фото: Reuters

Парламент пропонує офіційно вшановувати захисників Луганського аеропорту, які у 2014 році понад чотири місяці стримували російські війська майже в повному оточенні

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про встановлення в Україні нового пам'ятного дня – Дня вшанування захисників Луганського аеропорту. Документ передбачає, що його щороку відзначатимуть 31 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст законопроєкту.

Автори ініціативи пояснюють, що саме 31 серпня 2014 року завершилася оборона Луганського аеропорту, яка тривала 146 днів. Ця операція стала однією з найдовших і найважливіших на початковому етапі російської агресії проти України.

Зазначається, що оборона тривала з 8 квітня до 31 серпня 2014 року. У ній брали участь понад десять підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань. Значну частину цього часу українські військові перебували майже в повному оточенні, а забезпечення гарнізону здійснювалося переважно повітряним шляхом.

За даними, наведеними у пояснювальній записці, під час оборони Луганського аеропорту та пов'язаних із нею бойових дій загинули щонайменше 196 українських захисників.

У документі також наголошується, що запровадження нового пам'ятного дня не потребуватиме додаткових видатків із державного чи місцевих бюджетів.

Нагадаємо, наразі в Україні офіційно відзначають День вшанування захисників Донецького аеропорту, який припадає на 20 січня.

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Теги: Луганськ аеропорт війна

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