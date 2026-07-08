Росія вночі вдарила по Харкову: ракети влучили у двох районах

Російські ракети вдарили по Основ'янському та Немишлянському районах міста

В ніч на 8 липня російські війська завдали чергового ракетного удару по Харкову. Ворожі ракети влучили щонайменше у двох районах міста — Основ'янському та Немишлянському. Як пише Главком, про наслідки удару повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Перші повідомлення про наслідки атаки з'явилися близько 01:45.

«Зафіксовано влучання ракет в Основ’янському районі. Наслідки уточнюються», – повідомив Ігор Терехов.

Вже за кілька хвилин мер поінформував про ще одне влучання.

«Також фіксуємо влучання ракети в Немишлянському районі», – зазначив він.

Станом на 02:03 стало відомо про перші наслідки удару по Немишлянському району.

«Унаслідок влучання ракети в Немишлянському районі пошкоджено понад 10 приватних будинків. На місці працюють усі профільні служби», – повідомив міський голова.

Інформація про можливих постраждалих на момент публікації офіційно не надходила. Рятувальники, комунальні служби, медики та правоохоронці продовжують обстежувати місця влучань і ліквідовувати наслідки атаки.

Російські війська регулярно завдають ударів по Харкову, використовуючи різні типи озброєння, зокрема балістичні ракети, керовані авіабомби та ударні безпілотники. Через близькість до державного кордону місто залишається однією з головних цілей російських атак.

Цієї ж ночі Росія здійснила масовану повітряну атаку й на інші регіони України. Зокрема, під балістичний удар потрапив Київ, де були зафіксовані влучання у Деснянському та Святошинському районах, а також тривали атаки ударними дронами по Одеській області та застосування керованих авіабомб по Запорізькому напрямку.

Остаточні дані щодо масштабів руйнувань у Харкові та можливих постраждалих уточнюються.

