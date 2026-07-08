Росія вночі вдарила по Харкову: ракети влучили у двох районах
Російські ракети вдарили по Основ'янському та Немишлянському районах міста
В ніч на 8 липня російські війська завдали чергового ракетного удару по Харкову. Ворожі ракети влучили щонайменше у двох районах міста — Основ'янському та Немишлянському. Як пише Главком, про наслідки удару повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Перші повідомлення про наслідки атаки з'явилися близько 01:45.
«Зафіксовано влучання ракет в Основ’янському районі. Наслідки уточнюються», – повідомив Ігор Терехов.
Вже за кілька хвилин мер поінформував про ще одне влучання.
«Також фіксуємо влучання ракети в Немишлянському районі», – зазначив він.
Станом на 02:03 стало відомо про перші наслідки удару по Немишлянському району.
«Унаслідок влучання ракети в Немишлянському районі пошкоджено понад 10 приватних будинків. На місці працюють усі профільні служби», – повідомив міський голова.
Інформація про можливих постраждалих на момент публікації офіційно не надходила. Рятувальники, комунальні служби, медики та правоохоронці продовжують обстежувати місця влучань і ліквідовувати наслідки атаки.
Російські війська регулярно завдають ударів по Харкову, використовуючи різні типи озброєння, зокрема балістичні ракети, керовані авіабомби та ударні безпілотники. Через близькість до державного кордону місто залишається однією з головних цілей російських атак.
Цієї ж ночі Росія здійснила масовану повітряну атаку й на інші регіони України. Зокрема, під балістичний удар потрапив Київ, де були зафіксовані влучання у Деснянському та Святошинському районах, а також тривали атаки ударними дронами по Одеській області та застосування керованих авіабомб по Запорізькому напрямку.
Остаточні дані щодо масштабів руйнувань у Харкові та можливих постраждалих уточнюються.
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