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Сили оборони атакували склади ударних дронів в Орловській області

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сили оборони атакували склади ударних дронів в Орловській області
Склади атакували підрозділи Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони
фото ілюстративне

Уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони

В Орловські області росії українські військові атакували склади зберігання ударних БпЛА російських окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію.

Результати та масштаби пошкоджень ще уточнюються. Але попередньо відомо, що понад 200 «шахедів» було знищено.

Склади атакували підрозділи Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

«Бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме», – заявили у Генштабі.

Раніше підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України повторно уразили об’єкти «Рязанської нафтопереробної компанії», яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. 

Нагадаємо, під час атаки у ніч на 24 січня у Рязані палали мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів. 

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Кремль вживає заходів для захисту оборонних об'єктів у прикордонних регіонах від атак українських безпілотників. Заплановано посилення сил протиповітряної оборони. 

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Теги: пожежа Генштаб військові робота населення

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