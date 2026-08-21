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Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026 року
Триває 1640-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Тридцять дві атаки здійснив ворог на Покровському напрямку

За минулу добу на фронті зафіксовано 238 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, та 44 крилатих/авіаційних ракети повітряного, наземного та морського базування, здійснив 87 авіаційних ударів із застосуванням 278 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 10821 дрон-камікадзе та здійснив 3077 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами та три райони зосередження живої сили противника.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Нескучне, Сопич, Кореньок, Потапівка, Волфине, Безсалівка, Уланове, Товстодубове Сумської області; Зоря, Буда-Вороб’ївська, Янжулівка. Авіаудару противник завдав по району Великої Чернеччини.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026 року фото 1

Минулої доби наші захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор завдав трьох авіаударів, скинувши шість авіабомб, здійснив 53 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Охрімівка та в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026 року фото 3

Відбулося 15 наступальних дій ворога у бік Радьківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти шість разів атакували у бік населених пунктів Лиман, Новосергіївка, Дробишеве та в районі Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026 року фото 5

Противник здійснив 15 штурмових дій в бік населених пунктів Озерне, Оріхуватка, Рай-Олександрівка та в районі Кривої Луки й Різниківки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026 року фото 6

Російські загарбники здійснили дві наступальні дії в районі Никифорівки та Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026 року фото 7

Зафіксовано 26 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка та у бік Степанівки, Довгої Балки, Вільного.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026 року фото 8

Тридцять дві атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Котлине та в бік населених пунктів Новий Донбас, Біляківка, Білицьке, Ганнівка, Світле, Шевченко, Мирне, Василівка, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026 року фото 9

Загарбники здійснили три атаки у бік Нового Запоріжжя та в районах населених пунктів Запорізьке й Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026 року фото 10

Окупанти 16 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Верхня Терса, Чарівне, Воздвижівка, Рівне, Долинка та в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Плавнів та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

Нагадаємо, триває 1640-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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