Втрати ворога станом на 21 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 286 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 390 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 21 серпня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 21 серпня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 21 серпня 2026 року інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 21 серпня втратила:

особового складу – близько 1 474 030 (+1 390) осіб;

танків – 12 286 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 170 (+5) од.;

артилерійських систем – 48 318 (+57) од.;

РСЗВ – 2 052 (+2) од.;

засобів ППО – 1 581 (+4) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 333 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 472 849 (+1 980) од.;

крилатих ракет – 5 049 (+39) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 137 369 (+551) од.;

спеціальної техніки – 4 559 (+8) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 21 серпня 2026 року