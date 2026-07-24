Товари для війни у два кліки: що продається на Wildberries, який атакує українська армія

Wildberries продає товари, які можуть використовуватися на війні проти України

У каталозі російського маркетплейса виявили компоненти для дронів, системи скидання боєприпасів та тактичне спорядження

Російський маркетплейс Wildberries, по якому б’ють українські дрони, продає комплектуючі для FPV-дронів та системи скидання боєприпасів, що використовуються у війні проти України. Крім того, на платформі можна придбати тепловізійні приціли, бронежилети та інше тактичне спорядження. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Чому Wildberries? Історія про найбагатшу жінку Росії та бізнес, який атакують дрони».

За запитом «оптоволоконные катушки для дронов» маркетплейс пропонує 178 товарів. Серед них – котушки оптоволоконного кабелю для FPV-дронів довжиною до 10 км, вагою близько одного кілограма та вартістю від 23 до 38 тис. руб.

Також у продажу є «наземний модуль оптичного приймача» для станцій керування з дальністю понад 25 км. У частині оголошень продукція прямо рекламується як компонент для безпілотників – із фотографіями квадрокоптерів та відповідними характеристиками.

На платформі продаються високотехнологічні компоненти для БпЛА скриншот із Wildberries

За запитом «сбросы для дронов» журналісти виявили 444 товари. Серед перших позицій – «хвостовики і накольники для скидання», у картках яких прямо зазначено сумісність із гранатами ВОГ-17 та ВОГ-25.

Також реалізуються універсальні системи скидання для FPV-дронів розміром 7–15 дюймів із позначкою «вироблено в Росії». Їхня вартість становить від 1,5 до 6 тис. руб.

Окрім цього, Wildberries пропонує широкий асортимент тактичного спорядження. За запитом «бронежилет» доступні понад 17 тис. товарів, а за запитом «каска военная» – майже 2 тис. Значна частина бронежилетів і шоломів має маркування «перевірено на СВО» та позначку про російський сертифікат із класом захисту БР-2.

На Wildberries вільно продається широкий асортимент товарів подвійного призначення скриншот із сайту

У каталозі також представлені тепловізійні приціли, прилади нічного бачення та тепловізійні біноклі. За запитом «тепловизионный прицел» можна знайти майже 2 тис. товарів, а за запитом «тепловизор военный» – обладнання вартістю від кількох тисяч до майже 200 тис. руб. Серед них є й «антидронове покривало-накидка», яке рекламується як засіб захисту від тепловізорів дронів.

Нагадуємо, у ніч проти 24 липня дрони атакували логістичний хаб Wildberries у Санкт-Петербурзі – мешканці міста й області зняли на фото і відео серію вибухів та густий дим над об'єктом. Зокрема, під ударом опинився склад Wildberries у тимчасово окупованому Криму. Також у ніч на 23 липня безпілотники атакували одразу два регіони Росії – в Ульяновській області зайнялися об'єкти компанії «НС-Ойл», а під Воронежем – логістичний комплекс Wildberries.

До того ж у ніч на 18 липня дрони одночасно влучили у два комплекси компанії – логістичний центр в Електросталі на Московщині та фулфілмент-центр у Котовську Тамбовської області. Пожежа в Електросталі тривала понад добу, а дим від неї, за повідомленнями, розтягнувся на понад 200 км.

20 липня безпілотники знову атакували інфраструктуру компанії в Московській області, а вже 22 липня – одразу два хаби на півдні Росії, у Невинномиську та Краснодарі. За даними моніторингових пабліків, логістичний хаб у Невинномиську після удару «перестав існувати».