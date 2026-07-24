Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Товари для війни у два кліки: що продається на Wildberries, який атакує українська армія

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Товари для війни у два кліки: що продається на Wildberries, який атакує українська армія
Wildberries продає товари, які можуть використовуватися на війні проти України
фото: Абзац

У каталозі російського маркетплейса виявили компоненти для дронів, системи скидання боєприпасів та тактичне спорядження

Російський маркетплейс Wildberries, по якому б’ють українські дрони, продає комплектуючі для FPV-дронів та системи скидання боєприпасів, що використовуються у війні проти України. Крім того, на платформі можна придбати тепловізійні приціли, бронежилети та інше тактичне спорядження. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Чому Wildberries? Історія про найбагатшу жінку Росії та бізнес, який атакують дрони».

За запитом «оптоволоконные катушки для дронов» маркетплейс пропонує 178 товарів. Серед них – котушки оптоволоконного кабелю для FPV-дронів довжиною до 10 км, вагою близько одного кілограма та вартістю від 23 до 38 тис. руб. 

Також у продажу є «наземний модуль оптичного приймача» для станцій керування з дальністю понад 25 км. У частині оголошень продукція прямо рекламується як компонент для безпілотників – із фотографіями квадрокоптерів та відповідними характеристиками.

На платформі продаються високотехнологічні компоненти для БпЛА
На платформі продаються високотехнологічні компоненти для БпЛА
скриншот із Wildberries

За запитом «сбросы для дронов» журналісти виявили 444 товари. Серед перших позицій – «хвостовики і накольники для скидання», у картках яких прямо зазначено сумісність із гранатами ВОГ-17 та ВОГ-25. 

Також реалізуються універсальні системи скидання для FPV-дронів розміром 7–15 дюймів із позначкою «вироблено в Росії». Їхня вартість становить від 1,5 до 6 тис. руб.

Окрім цього, Wildberries пропонує широкий асортимент тактичного спорядження. За запитом «бронежилет» доступні понад 17 тис. товарів, а за запитом «каска военная» – майже 2 тис. Значна частина бронежилетів і шоломів має маркування «перевірено на СВО» та позначку про російський сертифікат із класом захисту БР-2.

На Wildberries вільно продається широкий асортимент товарів подвійного призначення
На Wildberries вільно продається широкий асортимент товарів подвійного призначення
скриншот із сайту

У каталозі також представлені тепловізійні приціли, прилади нічного бачення та тепловізійні біноклі. За запитом «тепловизионный прицел» можна знайти майже 2 тис. товарів, а за запитом «тепловизор военный» – обладнання вартістю від кількох тисяч до майже 200 тис. руб. Серед них є й «антидронове покривало-накидка», яке рекламується як засіб захисту від тепловізорів дронів.

Нагадуємо, у ніч проти 24 липня дрони атакували логістичний хаб Wildberries у Санкт-Петербурзі – мешканці міста й області зняли на фото і відео серію вибухів та густий дим над об'єктом. Зокрема, під ударом опинився склад Wildberries у тимчасово окупованому Криму. Також у ніч на 23 липня безпілотники атакували одразу два регіони Росії – в Ульяновській області зайнялися об'єкти компанії «НС-Ойл», а під Воронежем – логістичний комплекс Wildberries. 

До того ж у ніч на 18 липня дрони одночасно влучили у два комплекси компанії – логістичний центр в Електросталі на Московщині та фулфілмент-центр у Котовську Тамбовської області. Пожежа в Електросталі тривала понад добу, а дим від неї, за повідомленнями, розтягнувся на понад 200 км.

20 липня безпілотники знову атакували інфраструктуру компанії в Московській області, а вже 22 липня – одразу два хаби на півдні Росії, у Невинномиську та Краснодарі. За даними моніторингових пабліків, логістичний хаб у Невинномиську після удару «перестав існувати».

Читайте також:

Теги: Wildberries росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пам’ятник Миколі Лисенку встановлений у 1965 році. Автор монумента скульптор Олександр Ковальов
«Війна закінчилася?»: зняття захисту з пам'ятників у столиці збурило мережу
Вчора, 11:29
«Неустрашимый» був спущений на воду ще у 1988 році
Російський корабель влаштував бойові стрільби біля узбережжя Британії
21 липня, 16:34
Творець дизайну BMW X5 став громадянином Росії
Повторив приклад Депардьє: дизайнер легендарних BMW отримав паспорт РФ
14 липня, 03:20
У березні 2025 року Левін уклав контракт із Міністерством оборони РФ і долучився до злочинної війни проти України
Був розвідником у бригаді спецпризначення. ЗСУ ліквідували призера чемпіонату Росії з біатлону
6 липня, 11:58
У Росії затримали Костянтина Махова – керівника одного з найбільших газових проєктів
Російські спецслужби затримали «праву руку» олігарха Ротенберга
2 липня, 16:43
450 тис. російських військових загинули у війні проти України
NYT: Російські війська зазнають рекордних втрат в Україні
2 липня, 01:29
Іван Іщенко вважає, що мешканці Хмельниччини повинні відчувати в поліцейському захисника
Новий начальник перетрушує поліцію Хмельниччини: перше велике інтерв’ю Інтерв’ю
1 липня, 15:00
Підприємство вже неодноразово опинялося під ударами безпілотників
Ракети уразили завод у Волгограді, що випускає «Іскандери»
27 червня, 04:37
США поновили санкції проти російської нафти – Офіс президента
США поновили санкції проти російської нафти – Офіс президента
26 червня, 18:02

Соціум

Румунський F-16 вперше збив дрон, який порушив повітряний простір країни
Румунський F-16 вперше збив дрон, який порушив повітряний простір країни
В Іспанії оголошено надзвичайну ситуацію через лісові пожежі
В Іспанії оголошено надзвичайну ситуацію через лісові пожежі
Товари для війни у два кліки: що продається на Wildberries, який атакує українська армія
Товари для війни у два кліки: що продається на Wildberries, який атакує українська армія
Штілерман підтвердив, що на Кіров летіла «Фламінго», і показав відео
Штілерман підтвердив, що на Кіров летіла «Фламінго», і показав відео
Рівень зайнятості іммігрантів у ЄС сягнув рекордного рівня
Рівень зайнятості іммігрантів у ЄС сягнув рекордного рівня
Відомий критик України зі США несподівано підтримав Київ
Відомий критик України зі США несподівано підтримав Київ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
100K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
86K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua