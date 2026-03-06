Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президент вручив генеральські погони Редісу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Президент вручив генеральські погони Редісу
Президент вручив Денису Прокопенку генеральські погони
фото: Офіс президента України

Зеленський особисто вручив нові погони легендарному офіцеру під час робочої поїздки на Донеччину

Командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Денис Прокопенко отримав звання бригадного генерала. Президент Володимир Зеленський особисто вручив нові погони легендарному офіцеру під час робочої поїздки на передові позиції українських захисників. Про це повідомив глава держави у соцмережі, інформує «Главком».

Президент Володимир Зеленський прибув на командний пункт 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України «Азов» на Донеччині, де відзначив бійців орденами та передав погони бригадного генерала Денису Прокопенку (Редісу). 

Бригадний генерал Денис Прокопенко
Бригадний генерал Денис Прокопенко
фото: Офіс президента України

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Денису Прокопенку військове звання бригадного генерала 25 лютого 2026 року.

«Присвоїти військове звання бригадний генерал полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу – командиру 1 корпусу Національної гвардії України «Азов», – було сказано в указі. 

Під час сьогоднішньої поїздки на Донеччину глава держави також заслухав доповіді Прокопенка та командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Подякував за їхню роботу.

Командири звітують Президенту
Командири звітують Президенту
фото: Офіс президента України

«Дякую за захист нашої держави з перших днів окупації Криму та частини нашого сходу – Донбасу – і за всі роки повномасштабної війни, за вашу сміливість», – зазначив Зеленський. 

Що відомо про генерала Прокопенка

Бригадному генералу Національної гвардії України Денису Прокопенку – 35 років. Має звання Герой України, командир 1-го армійського корпусу «Азов» Національної гвардії України.

У 2017 року очолив «Азов», ставши наймолодшим командиром такого рівня у Збройних силах України. Тоді йому виповнилося 26 років.

Він – один із командирів оборони Маріуполя. Разом із бійцями він утримував «Азовсталь» протягом 86 днів. Разом з іншими побратимами за наказом військового керівництва змушений був вийти з заводу. У полоні перебував від 16 травня до 24 вересня 2022 року.

Пізніше під його командуванням підрозділи «Азову» брали участь у бойових діях у районі Серебрянського лісництва, а згодом – на Торецькому напрямку.

«Главком» також писав, що Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ, де зустрівся з бійцями ключових підрозділів, що стримують натиск ворога. Так, у Дружківці Президент поспілкувався з воїнами 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Глава держави також поспілкувався з командирами батальйонів та рот про забезпечення логістики до Костянтинівки комбінованими способами, зокрема за допомогою повітряних і наземних транспортних БпЛА. Крім того, ішлося про комплектацію особовим складом, реалізацію програм «18–24» й забезпечення додатковими коштами на дрони та пікапи.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Донеччина Азов державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обмінювати власні розробки на PAC-3
Україна пропонує партнерам обмін: перехоплювачі дронів на ракети
3 березня, 17:05
Окупанти знищили дамбу поблизу села Осикове Донецької області
Підрив дамби на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН
27 лютого, 19:16
Керівництво держави визначило послідовність кроків для зміцнення енергетики в кожній області
Кабмін знає, як посилити енергостійкість України
27 лютого, 14:27
Спецпредставник Трампа припустив можливість зустрічі Зеленського та Путіна найближчим часом
Спецпредставник Трампа припустив можливість зустрічі Зеленського та Путіна найближчим часом
22 лютого, 07:32
Паніотто вважає, що розмежувати вибори та референдум не зможемо
Соціолог оцінив наслідки поєднання референдуму щодо миру з виборами
19 лютого, 08:44
Президент Володимир Зеленський виношує ідею закріплення мирної угоди на референдумі. Але його терміни – поки в тумані війни
Референдум про мир з Росією. Розмова з соціологом про те, на що готові піти українці
18 лютого, 14:20
Сирський вручив відзнаки головнокомандувача ЗСУ
Сирський нагородив десантників та штурмовиків (фото)
17 лютого, 09:18
Зеленський висловив сподівання, що угода про гарантії безпеки буде укладена раніше за припинення війни
Зеленський у Мюнхені відверто звернувся до Трампа
14 лютого, 16:31
Мосейчук отримувала не одну порцію гнівних коментарів після її дописів у соціальних мережах на підтримку президента Володимира Зеленського
Журналістка Мосейчук відповіла на закиди про співпрацю з Офісом президента
10 лютого, 00:47

Події в Україні

Посол України в НАТО повідомила, чи є проблеми з постачанням зброї зі США через війну на Близькому Сході
Посол України в НАТО повідомила, чи є проблеми з постачанням зброї зі США через війну на Близькому Сході
Президент вручив генеральські погони Редісу
Президент вручив генеральські погони Редісу
Росія атакувала дронами житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі
Росія атакувала дронами житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі
Зеленський на Донеччині: відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ
Зеленський на Донеччині: відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ
Тимошенко поїхала на заправку і звернулася до українців (відео)
Тимошенко поїхала на заправку і звернулася до українців (відео)
Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська
Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська

Новини

Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Сьогодні, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Сьогодні, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua