Президент вручив генеральські погони Редісу

Зеленський особисто вручив нові погони легендарному офіцеру під час робочої поїздки на Донеччину

Командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Денис Прокопенко отримав звання бригадного генерала. Президент Володимир Зеленський особисто вручив нові погони легендарному офіцеру під час робочої поїздки на передові позиції українських захисників. Про це повідомив глава держави у соцмережі, інформує «Главком».

Президент Володимир Зеленський прибув на командний пункт 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України «Азов» на Донеччині, де відзначив бійців орденами та передав погони бригадного генерала Денису Прокопенку (Редісу).

Бригадний генерал Денис Прокопенко фото: Офіс президента України

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Денису Прокопенку військове звання бригадного генерала 25 лютого 2026 року.

«Присвоїти військове звання бригадний генерал полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу – командиру 1 корпусу Національної гвардії України «Азов», – було сказано в указі.

Під час сьогоднішньої поїздки на Донеччину глава держави також заслухав доповіді Прокопенка та командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Подякував за їхню роботу.

Командири звітують Президенту фото: Офіс президента України

«Дякую за захист нашої держави з перших днів окупації Криму та частини нашого сходу – Донбасу – і за всі роки повномасштабної війни, за вашу сміливість», – зазначив Зеленський.

Що відомо про генерала Прокопенка

Бригадному генералу Національної гвардії України Денису Прокопенку – 35 років. Має звання Герой України, командир 1-го армійського корпусу «Азов» Національної гвардії України.

У 2017 року очолив «Азов», ставши наймолодшим командиром такого рівня у Збройних силах України. Тоді йому виповнилося 26 років.

Він – один із командирів оборони Маріуполя. Разом із бійцями він утримував «Азовсталь» протягом 86 днів. Разом з іншими побратимами за наказом військового керівництва змушений був вийти з заводу. У полоні перебував від 16 травня до 24 вересня 2022 року.

Пізніше під його командуванням підрозділи «Азову» брали участь у бойових діях у районі Серебрянського лісництва, а згодом – на Торецькому напрямку.

«Главком» також писав, що Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ, де зустрівся з бійцями ключових підрозділів, що стримують натиск ворога. Так, у Дружківці Президент поспілкувався з воїнами 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Глава держави також поспілкувався з командирами батальйонів та рот про забезпечення логістики до Костянтинівки комбінованими способами, зокрема за допомогою повітряних і наземних транспортних БпЛА. Крім того, ішлося про комплектацію особовим складом, реалізацію програм «18–24» й забезпечення додатковими коштами на дрони та пікапи.