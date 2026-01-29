Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 29 січня 2026 року

Окупанти атакували Вільнянськ, на північному сході Колумбії сталась авіакатастрофа, Росія втратила літаки Су-30 і Су-34, Рубіо назвав головну перешкоду до мирної угоди між Україною та Росією.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 січня:

Окупанти атакували Вільнянськ

У ніч на 29 січня російські терористичні війська здійснили атаку безпілотниками на Запорізький район. Під ударом опинився приватний сектор міста Вільнянськ. П

Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, на місцях влучань виникли пожежі. За попередніми даними, загинули троє людей – дві жінки та чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Йому надають усю необхідну медичну допомогу, стан уточнюється.

Авіакатастрофа в Колумбії: 13 пасажирів та члени екіпажу загинули

На північному сході Колумбії зазнав катастрофи пасажирський літак, унаслідок чого загинули всі 15 осіб, які перебували на борту. За даними авіакомпанії, зв’язок із бортом було втрачено приблизно через 12 хвилин після зльоту. Аварійний маяк літака при цьому не спрацював, що ускладнило пошуково-рятувальні роботи.

Район, де зник і зазнав катастрофи літак, є важкодоступною гірською місцевістю, відомою вирощуванням листя коки та присутністю незаконних збройних угруповань.

Рубіо зробив декілька заяв про російсько-українську війну

Рубіо заявив, що територіальне питання Донбасу залишається ключовою перешкодою для досягнення мирної угоди між Україною та Росією.

За словами Рубіо, на переговорах за посередництва США триває активна робота, однак саме вимоги Росії щодо Донецької області є найскладнішим елементом діалогу.

Рубіо заявив, що саме американська підтримка є ключовою та фактично єдиною реальною гарантією безпеки для України.

За словами Рубіо, нині існує загальне розуміння необхідності гарантій безпеки для України, однак більшість запропонованих моделей фактично зводяться до обмеженої присутності європейських військ із вирішальною роллю Сполучених Штатів.

Росія втратила літаки Су-30 і Су-34

Інформація про втрату Росією двох бойових літаків Су-30 та Су-34 спочатку з’явилася в російських медіа та так званих воєнних пабліках. Згодом ці дані офіційно підтвердили в Центрі протидії дезінформації.

Обставини знищення літаків, їхнє точне місце та спосіб ураження наразі офіційно не розкриваються. Водночас варто зазначити, що втрати такої техніки є суттєвими як з військової, так і з репутаційної точки зору для РФ.