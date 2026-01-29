Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 29 січня 2026 року

Окупанти атакували Вільнянськ, на північному сході Колумбії сталась авіакатастрофа, Росія втратила літаки Су-30 і Су-34, Рубіо назвав головну перешкоду до мирної угоди між Україною та Росією.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 січня:

Окупанти атакували Вільнянськ

У ніч на 29 січня російські терористичні війська здійснили атаку безпілотниками на Запорізький район. Під ударом опинився приватний сектор міста Вільнянськ. П

Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, на місцях влучань виникли пожежі. За попередніми даними, загинули троє людей – дві жінки та чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Йому надають усю необхідну медичну допомогу, стан уточнюється.

Авіакатастрофа в Колумбії: 13 пасажирів та члени екіпажу загинули

На північному сході Колумбії зазнав катастрофи пасажирський літак, унаслідок чого загинули всі 15 осіб, які перебували на борту.  За даними авіакомпанії, зв’язок із бортом було втрачено приблизно через 12 хвилин після зльоту. Аварійний маяк літака при цьому не спрацював, що ускладнило пошуково-рятувальні роботи.

Район, де зник і зазнав катастрофи літак, є важкодоступною гірською місцевістю, відомою вирощуванням листя коки та присутністю незаконних збройних угруповань.

Рубіо зробив декілька заяв про російсько-українську війну

 Рубіо заявив, що територіальне питання Донбасу залишається ключовою перешкодою для досягнення мирної угоди між Україною та Росією. 

За словами Рубіо, на переговорах за посередництва США триває активна робота, однак саме вимоги Росії щодо Донецької області є найскладнішим елементом діалогу.

Рубіо заявив, що саме американська підтримка є ключовою та фактично єдиною реальною гарантією безпеки для України. 

За словами Рубіо, нині існує загальне розуміння необхідності гарантій безпеки для України, однак більшість запропонованих моделей фактично зводяться до обмеженої присутності європейських військ із вирішальною роллю Сполучених Штатів.

Росія втратила літаки Су-30 і Су-34

Інформація про втрату Росією двох бойових літаків Су-30 та Су-34 спочатку з’явилася в російських медіа та так званих воєнних пабліках. Згодом ці дані офіційно підтвердили в Центрі протидії дезінформації. 

Обставини знищення літаків, їхнє точне місце та спосіб ураження наразі офіційно не розкриваються. Водночас варто зазначити, що втрати такої техніки є суттєвими як з військової, так і з репутаційної точки зору для РФ.

Теги: росія авіакатастрофа літак чоловік робота втрати поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зюбіна поставила гострі запитання міському голові столиці Віталію Кличку та депутатам Київради через відсутність альтернативного соціального транспорту
«Дешевше літаком». Відома актриса дорікнула Кличку шаленими цінами на таксі
Вчора, 09:32
Повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, трубопровідного газу – з осені 2027 року
ЄС остаточно заборонив імпорт російського газу
26 сiчня, 12:14
ЗСУ атакували нафтові об'єкти та склади БпЛА окупантів
ЗСУ атакували нафтові об'єкти та склади БпЛА окупантів
20 сiчня, 01:27
Росіяни перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу – збори тут вони проводили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
19 сiчня, 11:44
Санкції не діють: за 10 місяців ЄС імпортував з Росії металу майже на 2 млрд євро
Санкції не діють: за 10 місяців ЄС імпортував з Росії металу майже на 2 млрд євро
8 сiчня, 11:40
Санкції США та ЄС вже призвели до стрімкого скорочення постачання російської нафти до Індії
Reuters: Найбільший індійський імпортер відмовився від нафти з РФ
6 сiчня, 12:09
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві
Смертельний удар ножем у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного
6 сiчня, 10:48
Російські війська, що діють на південь і південний захід від Костянтинівки, ЗСУ тримають оборону
Костянтинівка під тиском: що задумав ворог
5 сiчня, 11:03
Венесуела, Іран та Україна – єдиний шанс Трампа зберегти більшість у конгресі
Удари по Венесуелі: слабке місце тіньового флоту Росії
3 сiчня, 20:17

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2026
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
Окупанти атакували Вільнянськ: загинули троє людей
Окупанти атакували Вільнянськ: загинули троє людей
Росія втратила літаки Су-30 і Су-34
Росія втратила літаки Су-30 і Су-34
Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Вчора, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua