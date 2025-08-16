Головна Країна Події в Україні
Британська розвідка оцінила, скільки часу РФ знадобиться на окупацію чотирьох областей України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
За ці чотири роки російські сили зазнають ще приблизно 1,93 мільйона убитих та поранених
Повне захоплення цих регіонів потребуватиме близько 4,4 року

Російській армії може знадобитися ще понад чотири роки, аби повністю окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Про це йдеться у свіжій оцінці Міністерства оборони Великої Британії, на яку посилається «Главком».

За нинішніх темпів просування на фронті, підрахували британські військові, повне захоплення цих регіонів потребуватиме близько 4,4 року.

Такий сценарій означатиме й колосальні втрати для армії РФ. За оцінками розвідки, за цей час російські сили зазнають ще приблизно 1,93 мільйона убитих та поранених. Це буде додатково до вже нарахованих з 2022 року 1,06 мільйона втрат, серед яких близько 250 тис. – убиті або зниклі безвісти.

Раніше ми писали, що у смузі відповідальності ОТУ «Донецьк» силами першого корпусу НГУ «Азов», разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами, за останні три доби зупинено просування противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що в результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Унаслідок активних дій противник зазнав значних втрат в живій силі

Нагадаємо, ЗСУ відкинули російську терористичну армію у низці населених пунктів на Покровському напрямку. «Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького», – йдеться у повідомленні аналітиків ресурсу DeepState.

Як повідомлялося, Силам оборони України вдалося покращити ситуацію на Покровському напрямку. Про це зауважив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

