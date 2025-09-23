Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 23 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нині триває 1308-й день повномасштабної війни
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 23 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 23 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 23 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1103580 (+1010) осіб;
  • танків – 11199 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23282 (+0) од;
  • артилерійських систем – 33052 (+53) од;
  • РСЗВ – 1495 (+2) од;
  • засоби ППО – 1218 (+0) од;
  • літаків – 424 (+2) од;
  • гелікоптерів – 345 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62486 (+485);
  • крилаті ракети – 3747 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62486 (+123);
  • спеціальна техніка – 3969 (+0).
Втрати ворога станом на 23 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1308-й день повномасштабної війни в Україні.

