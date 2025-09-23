Втрати ворога станом на 23 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 23 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 23 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 23 вересня втратила:
- особового складу – близько 1103580 (+1010) осіб;
- танків – 11199 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23282 (+0) од;
- артилерійських систем – 33052 (+53) од;
- РСЗВ – 1495 (+2) од;
- засоби ППО – 1218 (+0) од;
- літаків – 424 (+2) од;
- гелікоптерів – 345 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62486 (+485);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62486 (+123);
- спеціальна техніка – 3969 (+0).
Нагадаємо, триває 1308-й день повномасштабної війни в Україні.
