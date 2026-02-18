Головна Світ Політика
search button user button menu button

В окупованому Луганську росіяни влаштували екскурсію для іноземних студентів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
В окупованому Луганську росіяни влаштували екскурсію для іноземних студентів
Ворог зробив чергову спробу інформаційної легітимізації окупації
фото з відкритих джерел

РФ просуває наратив «легітимності» окупації Донбасу через іноземних студентів

У тимчасово окупованому Луганську під виглядом «діалогу культур» загарбники організували показову екскурсію для іноземних студентів-медиків з Індії, Ємену, Іраку та Сирії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Як повідомляють у центрі протидії дезінформації, окупанти показали іноземним студентам з Індії, Ємену, Іраку та Сирії місцевий православний храм. 

Прокремлівські представники, розповідаючи про «традиційні цінності», подали цей захід як приклад міжнародної відкритості окупованого регіону. Акцент робився на тому, що іноземна молодь нібито активно цікавиться «духовною спадщиною Донбасу», що має створити враження зростання міжнародного інтересу до тимчасово окупованих територій.

В окупованому Луганську росіяни влаштували екскурсію для іноземних студентів фото 1
фото: центр протидії дезінформації

Насправді йдеться про чергову спробу інформаційної легітимізації окупації.

«Залучення іноземних студентів використовується як інструмент формування ілюзії міжнародної присутності та мовчазного схвалення дій РФ на захоплених територіях», – йдеться в повідомленні центру.

Зауважимо, подібну тактику окупаційна адміністрація вже застосовувала, коли організовувала візити так званих «іноземних журналістів» і політиків на Донеччину, щоб створити картинку «міжнародної підтримки».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий обговорювати можливе відведення військ із Донбасу лише за умови симетричного відведення російських сил і без визнання суверенітету РФ над цими територіями. 

Водночас президент висловив думку, що варіант, який передбачатиме фіксацію поточної лінії фронту без передачі територій Росії, може отримати підтримку на референдумі.

Читайте також:

Теги: окупанти Луганск студенти інформаційна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські сили намагаються прорватися між Покровськом і Мирноградом
Окупанти тиснуть на Покровськ і Мирноград: тривожні висновки DeepState
16 лютого, 22:48
Ситуація на фронті 13 лютого
Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу
13 лютого, 22:19
Ситуація на фронті 10 лютого
Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу
10 лютого, 22:11
Ситуація на фронті 6 лютого
Лінія фронту станом на 6 лютого 2026. Зведення Генштабу
6 лютого, 22:16
Сирський повідомив, що росіянам не вдалося просунутися в районі Сіверська за останній місяць
Втрата Сіверська. Сирський назвав винних
6 лютого, 12:18
Ситуація на фронті 5 лютого
Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу
5 лютого, 22:19
Після нетривалої підготовки, Могеса загинув під час «м’ясного штурму» на Донеччині
На Донеччині Сили оборони ліквідували найманця РФ із Катару
31 сiчня, 15:30
Голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров запропонував започаткувати День українського студентства
Інститут пам’яті пропонує започаткувати День українського студентства: названо дату
30 сiчня, 15:31
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 613 танків
Втрати ворога станом на 29 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
29 сiчня, 06:47

Політика

Стармер і Трамп обговорили перебіг переговорів у Женеві
Стармер і Трамп обговорили перебіг переговорів у Женеві
В окупованому Луганську росіяни влаштували екскурсію для іноземних студентів
В окупованому Луганську росіяни влаштували екскурсію для іноземних студентів
Угорщина припинила постачання дизеля Україні
Угорщина припинила постачання дизеля Україні
Перу змінила восьмого президента за дев’ять років
Перу змінила восьмого президента за дев’ять років
Переговори в Женеві завершилися: перші подробиці
Переговори в Женеві завершилися: перші подробиці
Які санкції Україна ввела проти Лукашенка: повний перелік
Які санкції Україна ввела проти Лукашенка: повний перелік

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua