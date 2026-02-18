В окупованому Луганську росіяни влаштували екскурсію для іноземних студентів

РФ просуває наратив «легітимності» окупації Донбасу через іноземних студентів

У тимчасово окупованому Луганську під виглядом «діалогу культур» загарбники організували показову екскурсію для іноземних студентів-медиків з Індії, Ємену, Іраку та Сирії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Як повідомляють у центрі протидії дезінформації, окупанти показали іноземним студентам з Індії, Ємену, Іраку та Сирії місцевий православний храм.

Прокремлівські представники, розповідаючи про «традиційні цінності», подали цей захід як приклад міжнародної відкритості окупованого регіону. Акцент робився на тому, що іноземна молодь нібито активно цікавиться «духовною спадщиною Донбасу», що має створити враження зростання міжнародного інтересу до тимчасово окупованих територій.

фото: центр протидії дезінформації

Насправді йдеться про чергову спробу інформаційної легітимізації окупації.

«Залучення іноземних студентів використовується як інструмент формування ілюзії міжнародної присутності та мовчазного схвалення дій РФ на захоплених територіях», – йдеться в повідомленні центру.

Зауважимо, подібну тактику окупаційна адміністрація вже застосовувала, коли організовувала візити так званих «іноземних журналістів» і політиків на Донеччину, щоб створити картинку «міжнародної підтримки».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий обговорювати можливе відведення військ із Донбасу лише за умови симетричного відведення російських сил і без визнання суверенітету РФ над цими територіями.

Водночас президент висловив думку, що варіант, який передбачатиме фіксацію поточної лінії фронту без передачі територій Росії, може отримати підтримку на референдумі.