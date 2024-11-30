Стало відомо, хто першим вніс мільйони застави за Крупу

28 листопада Вищий антикорупційний суд залишив у силі арешт Крупи. При цьому Феміда переглянула розмір застави і зменшила до 280 млн грн

Голова МСЕК Хмельниччини підозрюється у незаконному збагаченні, із 7 жовтня вона перебуває у київському слідчому ізолятору

За підозрювану у незаконному збагаченні головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу внесено перші суми застави. Про це заявила сторона захисту під час розгляду клопотання прокурора про продовження арешту підозрюваної, повідомляє «Главком».

Зокрема, син голови МСЕК, колишній керівник обласного Пенсійного фонду Олександр Крупа вніс 3 млн грн застави. Вказані кошти є особистими заощадженнями сина Крупи.

Окрім Олександра Крупи, 2 млн грн перерахувало підприємство, учасником якого зазначається підозрювана.

«Наразі члени сім’ї Тетяни Крупи та її родичі акумулюють всі можливі кошти, щоб хоч частково вносити заставу. Якщо говорити про розмір застави з огляду на активи та майновий стан, то визначення навіть 10 млн грн буде надзвичайно обтяжливим для нашої підзахисної та її сім’ї», – вважає захисниця.

Адвокати підозрюваної додали, що наразі все майно і банківські рахунки сім’ї Крупи та членів родини арештовано; всього суди ухвалили близько 12 рішень про накладення арештів.

Нагадаємо, що 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою підозрювану, але зменшила розмір застави до 300 млн грн.

28 листопада Вищий антикорупційний суд також залишив у силі арешт Крупи. При цьому Феміда переглянула розмір застави і зменшила до 280 млн грн.

Як повідомляв «Главком», антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

Також суд наклав арешт на інше майно, вилучене на робочому місці голови МСЕК Хмельниччини:

документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;

дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням (браслет та дві сережки);

ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;

роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Крім цього, Феміда арештувала $3,17 млн, 140,2 тис. євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Іще серед арештованого – договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи, технічна документація на земельні ділянки чоловіка голови МСЕК Володимира Крупи, брендовий годинник Rolex SA - Geneve Suisse і сережки марки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.