Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Стало відомо, хто першим вніс мільйони застави за Крупу

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, хто першим вніс мільйони застави за Крупу
28 листопада Вищий антикорупційний суд залишив у силі арешт Крупи. При цьому Феміда переглянула розмір застави і зменшила до 280 млн грн
скріншот із відеотрансляції

Голова МСЕК Хмельниччини підозрюється у незаконному збагаченні, із 7 жовтня вона перебуває у київському слідчому ізолятору

За підозрювану у незаконному збагаченні головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу внесено перші суми застави. Про це заявила сторона захисту під час розгляду клопотання прокурора про продовження арешту підозрюваної, повідомляє «Главком».

Зокрема, син голови МСЕК, колишній керівник обласного Пенсійного фонду Олександр Крупа вніс 3 млн грн застави. Вказані кошти є особистими заощадженнями сина Крупи.

Окрім Олександра Крупи, 2 млн грн перерахувало підприємство, учасником якого зазначається підозрювана.

«Наразі члени сім’ї Тетяни Крупи та її родичі акумулюють всі можливі кошти, щоб хоч частково вносити заставу. Якщо говорити про розмір застави з огляду на активи та майновий стан, то визначення навіть 10 млн грн буде надзвичайно обтяжливим для нашої підзахисної та її сім’ї», – вважає захисниця.

Адвокати підозрюваної додали, що наразі все майно і банківські рахунки сім’ї Крупи та членів родини арештовано; всього суди ухвалили близько 12 рішень про накладення арештів.

Нагадаємо, що 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою підозрювану, але зменшила розмір застави до 300 млн грн.

28 листопада Вищий антикорупційний суд також залишив у силі арешт Крупи. При цьому Феміда переглянула розмір застави і зменшила до 280 млн грн.

Як повідомляв «Главком», антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

Також суд наклав арешт на інше майно, вилучене на робочому місці голови МСЕК Хмельниччини:

  • документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;
  • дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням (браслет та дві сережки);
  • ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;
  • роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Крім цього, Феміда арештувала $3,17 млн, 140,2 тис. євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Іще серед арештованого – договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи, технічна документація на земельні ділянки чоловіка голови МСЕК Володимира Крупи, брендовий годинник Rolex SA - Geneve Suisse і сережки марки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. 

Читайте також:

Теги: корупція в Україні війна адвокат Хмельницький Вищий антикорупційний суд МСЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постанова уряду вимагає, щоб архітектори підтвердити свій безперервний трирічний стаж
Будівельний Хелловін. Чому 1 листопада може настати колапс
30 жовтня, 18:50
Путін пропонує умови для завершення війни в Україні
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
21 листопада, 10:27
Підготовка військ КНДР відбувається на п’ятьох полігонах далекого Сходу РФ
Чим Росія озброїла перекинуті до кордонів з Україною війська КНДР? Деталі від ГУР
2 листопада, 09:59
Олександр Сирський зустрівся з начальником Генерального штабу Чехії генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою
ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку великої війни – Сирський
2 листопада, 12:37
Росія назвала кількість мешканців Донбасу, які пройшли фільтраційні центри
Росія назвала кількість мешканців Донбасу, які пройшли фільтраційні центри
14 листопада, 08:09
Рада прийняла держбюджет на 2025 рік, Зеленський презентував план стійкості. Головне за 19 листопада
Рада прийняла держбюджет на 2025 рік, Зеленський презентував план стійкості. Головне за 19 листопада
19 листопада, 21:00
Пентагон розповів про наслідки перебування військ КНДР на Курщині
Пентагон відповів, як вплине присутність військ КНДР на Курщині на війну
5 листопада, 04:15
На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджено будинок
На Київщині сталася пожежа внаслідок нічної атаки безпілотників (фото)
10 листопада, 13:16
Увечері 25 листопада російська окупаційна армія запустила по території України групи безпілотників
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в Тернополі
26 листопада, 06:57

Кримінал

Стало відомо, хто першим вніс мільйони застави за Крупу
Стало відомо, хто першим вніс мільйони застави за Крупу
Крадіжки віскі, парфумів, взуття… декриміналізовані. Засуджені виходять з тюрем
Крадіжки віскі, парфумів, взуття… декриміналізовані. Засуджені виходять з тюрем
Удар по драмтеатру в Чернігові: генерал РФ, який видав злочинний наказ, отримав підозру
Удар по драмтеатру в Чернігові: генерал РФ, який видав злочинний наказ, отримав підозру
Скандал у спецшколі на Тернопільщині: директорку відсторонили від роботи
Скандал у спецшколі на Тернопільщині: директорку відсторонили від роботи
У житловому будинку на Закарпатті вибухнула граната: загинули троє людей
У житловому будинку на Закарпатті вибухнула граната: загинули троє людей
Суд продовжив запобіжний захід для Сергія Гнезділова, який пішов у публічне СЗЧ
Суд продовжив запобіжний захід для Сергія Гнезділова, який пішов у публічне СЗЧ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 листопада 2024
18K
Бурятка, яка очолила школу в окупованому Токмаку, обурена мовою місцевих дітей
13K
Крадії масово достроково виходять із українських в’язниць. Нардеп пояснив, що відбувається
6487
Самі захочуть до війська. Міноборони готує для 18-25-річних мотиваційні контракти
4894
День Андрія: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання

Новини

ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
Сьогодні, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Вчора, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua