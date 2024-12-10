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Втрати ворога станом на 10 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 10 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
За час повномасштабної війни РФ втратила 1023 засоби ППО
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 10 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 10 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 10 грудня втратила

  • особового складу – близько 755940 (+1350) осіб,
  • танків – 9524 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 19596 (+7) од.,
  • артилерійських систем – 21064 (+3)од.,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од.,
  • засоби ППО – 1023 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20107 (+14),
  • крилаті ракети – 2859 (+0) од.,
  • кораблі /катери – 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31037 (+48) од.,
  • спеціальна техніка – 3637 (+1).
Втрати ворога станом на ранок 10 грудня
Втрати ворога станом на ранок 10 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 10 грудня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом 0 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з них чотири є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою не здійсювався у зв’язку з поганими погідніми умовами.

Активність ворожого флоту станом на ранок 10 грудня
Активність ворожого флоту станом на ранок 10 грудня
ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нині триває 1021-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ЗСУ окупанти ворог втрати корабель

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