Втрати ворога станом на 10 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 10 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 10 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 10 грудня втратила:
- особового складу – близько 755940 (+1350) осіб,
- танків – 9524 (+5) од
- бойових броньованих машин – 19596 (+7) од.,
- артилерійських систем – 21064 (+3)од.,
- РСЗВ – 1253 (+0) од.,
- засоби ППО – 1023 (+0) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 329 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20107 (+14),
- крилаті ракети – 2859 (+0) од.,
- кораблі /катери – 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31037 (+48) од.,
- спеціальна техніка – 3637 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 10 грудня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом 0 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з них чотири є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 41 ракети.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою не здійсювався у зв’язку з поганими погідніми умовами.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 1021-й день повномасштабної війни в Україні.
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