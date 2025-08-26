Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1280-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 174 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Загарбники завдали 67 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4807 дронів-камікадзе та здійснили 4774 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Білогір’я, Залізничне, Малокатеринівка, Омельник, Лук’янівське Запорізької області; Вірівка, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві артилерійські системи ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби українські підрозділи відбили п’ять атак окупантів. Також противник завдав 6 авіаударів, скинувши при цьому 11 КАБ, здійснив 179 обстрілів, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполя і Серебрянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників в районах, Федорівки, Григорівки та у бік Серебрянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Вчора зафіксовано 13 боєзіткнень, окупант намагався просуватись в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив шість атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 43 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Мала місце атака росіян в районі Малинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Окупанти двічі намагалися просунутися у районі Плавнів та у бік Павлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Війська агресора тричі здійснили марні спроби просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року фото 12

Як відомо, триває 1280-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11118 танків
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
19 серпня, 07:08
Нині триває 1269-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року
15 серпня, 08:28
В українському полоні перебувають представники 32 країн
В українському полоні перебувають представники 32 країн
14 серпня, 20:21
Пропагандистський захід пройшов за підтримки підсанкційної організації «Здоровое отечество»
Змагання для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародної федерації волейболу
12 серпня, 13:19
Нині триває 1266-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У Бориспільському районі пошкоджень зазнали шість приватних будинків
Атака на Київщину: пошкоджено будинки в Бориспільському районі (фото)
4 серпня, 09:14
Триває 1253-й день повномасштабної війни
Військовий розповів про нову тактику окупантів на Покровському напрямку
30 липня, 12:20
Путін навряд чи піде на будь-які поступки у своїх військових цілях
Чи може Путін піти на мирну угоду: роз’яснення ISW
29 липня, 06:31
Ситуація на фронті 28 липня
Лінія фронту станом на 28 липня 2025. Зведення Генштабу
28 липня, 23:04

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
Україна закликає посилити санкції проти Росії за «легалізацію» портів Маріуполя та Бердянська
Україна закликає посилити санкції проти Росії за «легалізацію» портів Маріуполя та Бердянська
NYT спрогнозував, що чекає Україну після сплеску дипломатії
NYT спрогнозував, що чекає Україну після сплеску дипломатії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
6312
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
6290
Ексголова Тернопільської обради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
5141
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі
2837
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua