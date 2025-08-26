Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 26 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 26 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 26 серпня втратила:

особового складу – близько 1077830 (+890) осіб;

танків – 11134 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23178 (+3) од;

артилерійських систем – 31979 (+33) од;

РСЗВ – 1472 (+0) од;

засоби ППО – 1211 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95);

крилаті ракети – 3598 (+0);

кораблі/катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 59769 (+97);

спеціальна техніка – 3950 (+2).

Нагадаємо, триває 1280-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, США сподіваються, що війна в Україні може завершитися протягом трьох – шести місяців завдяки активній дипломатії та міжнародним зусиллям.Віцепрезидент США зауважив, що, на його думку, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден.