Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Триває 1280-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 26 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 26 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 26 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1077830 (+890) осіб;
  • танків – 11134 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23178 (+3) од;
  • артилерійських систем – 31979 (+33) од;
  • РСЗВ – 1472 (+0) од;
  • засоби ППО – 1211 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95);
  • крилаті ракети – 3598 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 59769 (+97);
  • спеціальна техніка – 3950 (+2).
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1280-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, США сподіваються, що війна в Україні може завершитися протягом трьох – шести місяців завдяки активній дипломатії та міжнародним зусиллям.Віцепрезидент США зауважив, що, на його думку, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден.

окупанти Генштаб втрати

