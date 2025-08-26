Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 26 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 26 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 26 серпня втратила:
- особового складу – близько 1077830 (+890) осіб;
- танків – 11134 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23178 (+3) од;
- артилерійських систем – 31979 (+33) од;
- РСЗВ – 1472 (+0) од;
- засоби ППО – 1211 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95);
- крилаті ракети – 3598 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59769 (+97);
- спеціальна техніка – 3950 (+2).
Нагадаємо, триває 1280-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, США сподіваються, що війна в Україні може завершитися протягом трьох – шести місяців завдяки активній дипломатії та міжнародним зусиллям.Віцепрезидент США зауважив, що, на його думку, нинішній президент Дональд Трамп зробив більше для тиску на росіян, ніж його попередник Джо Байден.
