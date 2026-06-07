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«Сухопутку разбомбили, бензина нет». Кримчани розповідають, що відбувається на окупованому півострові

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Сухопутку разбомбили, бензина нет». Кримчани розповідають, що відбувається на окупованому півострові
На окупованому півострові катастрофічна ситуація з пальним
фото з відкритих джерел

Місцеві жителі привозять бензин у каністрах із Росії

У окупованому Криму триває паливна криза, тож росіяни в соцмережах застерігають один одного від поїздок на півострів. А кримчани, тим часом, їздять заправляти автівки на материк. Як інформує «Главком», відповідні відео ширяться мережею.

Так, росіянка, яка має дачу в Орджонікідзе, розповіла про катастрофічну ситуацію з пальним на півострові та зруйновану логістику. Вона намагалася дізнатися про реальний стан справ у місцевих жителів, і її найгірші побоювання підтвердилися.

«Я зателефонувала сусіду з приводу бензину, правда чи ні. Він сказав: абсолютна правда, бензину немає. Просто його немає, друзі», – бідкається росіянка.

Окрім цього, авторка відео зазначає, що загарбаний Росією сухопутний коридор до півострова наразі повністю заблокований через успішні удари ЗСУ. За її словами, залізнична чи автомобільна логістика зазнала серйозних руйнувань, а паливна інфраструктура постійно перебуває під вогнем.

«Сухопутний шлях закритий, його розбомбили. Обстрілюють цистерни і, кажуть, долітає до «Тавриди» (головна чотирисмугова траса в окупованому Криму, що з'єднує Керч, Сімферополь та Севастополь, – ред.), – каже вона.

Наприкінці свого звернення росіянка дала емоційну пораду всім, хто попри небезпеку все ж ризикне подорожувати окупованими територіями, закликавши триматися якомога далі від російських паливних об'єктів.

«Якщо, до прикладу, ви все-таки зібралися в Крим, то по «Тавриді», якщо їдете і бачите цистерну – тікайте», – підсумувала вона.

А мешканка Криму, тим часом, показала, як вони з чоловіком їхали на материк, щоб заправитися та наповнити бензином каністри. Для цього довелося три години стояти у заторі на мосту.

Нагадаємо, в окупованому Севастополі окупанти запустили нову жорстку систему обліку та продажу бензину для приватного автотранспорту за персональними QR-кодами. 

Також у ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, у районі селища Чонгар на адміністративній межі між окупованою частиною Херсонської області та Кримським півостровом, пролунала серія вибухів.

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Теги: окупанти Севастополь бензин криза Сімферополь інфраструктура відео росіяни

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